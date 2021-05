Un carton rouge annule la saison de Tanguy Nianzou pour le Bayern Munich

Le défenseur du Bayern Munich Tanguy Nianzou a connu une première saison en Allemagne.

Nianzou a eu du mal à monter sur le terrain à cause de nombreuses blessures et sur le terrain, cependant, le jeu de Nianzou a parfois été imprudent ou même bâclé.

Désormais, cependant, le jeune pourra se concentrer uniquement sur l’amélioration de son jeu sur le terrain d’entraînement, car le carton rouge qu’il a décroché contre le Borussia Mönchengladbach a entraîné une interdiction de deux matchs, ce qui met effectivement fin à sa saison (par botteur):

Le terrain de sport de la DFB lui a désormais interdit de participer à deux matchs de championnat des ligues licenciées dans le cadre d’une procédure après que le comité de contrôle de la DFB ait porté plainte. Nianzou est également banni de tous les autres matchs de son club jusqu’à l’expiration de la suspension, il ne serait donc pas non plus une option pour l’équipe de troisième division des champions du record d’Allemagne. Le joueur ou le club a donné son accord au jugement, il est désormais définitif.

Le Bayern Munich a également reconnu la nouvelle sur le site Web du club.

Pour la saison, Nianzou n’a fait que six apparitions et a totalisé 113 minutes. Le joueur de 18 ans n’était sur le terrain que pendant cinq minutes avant de recevoir un carton rouge samedi contre Die Fohlen. Lors de ces apparitions, Nianzou avait un carton jaune et le carton rouge susmentionné. Selon Transfermarkt, Nianzou a raté 34 matchs toutes compétitions confondues et 158 ​​jours au total, en raison de blessures jusqu’à présent cette saison.

De toute évidence, le jeune talent pourrait utiliser un certain assaisonnement avant d’être un joueur aux heures de grande écoute.