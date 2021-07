Un cas bipartite pour Bitcoin Crypto nouveaux médias

Visitez l’article original*

https://bitcoinmagazine.com/.image/c_fit,cs_srgb,q_auto:good,w_620/MTgyODA2MjA4NzYyMDk1MDEx/image1.png

Bitcoin n’a pas besoin d’être une idée politiquement clivante, car il y a des avantages à tirer des progressistes et des libertaires.

Alors que le Sénat américain s’approche de la ligne d’arrivée du prochain accord sur les infrastructures, Coindesk a signalé que le Congrès envisageait une législation avec une attitude accusatoire croissante contre l’industrie naissante des actifs numériques. Ces changements de politique doivent être soigneusement examinés plutôt que précipités, car ils risquent de créer des conséquences imprévues.

L’infrastructure physique n’a pas besoin de rivaliser avec l’infrastructure financière numérique émergente. Comme les premiers jours d’Internet, Bitcoin représente une infrastructure numérique qui peut ouvrir des opportunités économiques pour les progressistes et les libertaires.

Environ 1 Américain sur 6 possède désormais des crypto-monnaies, et près de 80% des consommateurs de la génération Y souhaitent en savoir plus sur les crypto-monnaies pour mieux les comprendre. Vous ne voulez pas diaboliser ce bloc de vote en tant que « super codeurs obscurs ». Les dirigeants politiques seraient bien servis avec un rappel que Bitcoin est une technologie libératrice qui retient l’attention à travers le spectre politique. Voici un bref rappel de l’attrait bipartite de Bitcoin :

Pourquoi les progressistes aiment Bitcoin :

– Inclusion financière : Bitcoin peut mettre en banque les personnes sous-bancarisées – créant une infrastructure de services financiers plus inclusive où n’importe qui peut stocker et envoyer de l’argent, sans être gêné par la discrimination. Plus de 14 millions d’Américains ne sont pas bancarisés et près de 50 millions d’Américains sont sous-bancarisés même en 2021, et ces chiffres ont un impact disproportionné sur les ménages noirs et hispaniques. Plutôt que de laisser ces ménages être servis par des prêteurs prédateurs, les progressistes seraient bien servis en adoptant une technologie qui rend l’accès aux services financiers aussi facile que l’accès à Internet.

– Encourager une énergie plus verte : la conception d’incitation de Bitcoin récompense une production d’énergie moins chère. Les défenseurs du changement climatique seraient heureux de comprendre comment cette conception peut accélérer la transition énergétique mondiale vers les énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire et éolienne. Cela représente une opportunité pour les Américains d’utiliser de manière productive l’excès d’énergie, de créer des emplois et de continuer à mener des innovations qui aident à la transition vers un avenir plus vert.

Pourquoi les libertariens aiment Bitcoin :

– Un marché libre d’argent solide : les libertariens cherchant à minimiser l’intervention du gouvernement devraient être attirés par la nature de marché libre de Bitcoin. Dès 2021, la Banque centrale européenne a reconnu le Bitcoin comme un actif fondé sur les principes économiques autrichiens – des principes qui adoptent une approche basée sur le marché pour créer de la richesse financière pour la prochaine génération d’Américains.

– Des droits de propriété solides : le droit de posséder des biens est inscrit dans l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et souligné de la même manière dans la constitution des États-Unis. Les défenseurs des libertés civiles constateront que Bitcoin soutient le cinquième amendement (droit à la propriété privée) et le quatrième amendement (protection contre les perquisitions et saisies abusives). La propriété privée est la base de la prospérité économique, et les actifs numériques représentent une nouvelle frontière pour étendre ces droits civils modernes.

Accenture : Bitcoin aide les jeunes filles en Afghanistan

Quelles que soient vos convictions politiques, Bitcoin représente une opportunité de libérer les gens de la répression autoritaire. Dès 2013, des jeunes filles afghanes n’ayant pas accès aux services bancaires ont pu gagner de l’argent en ligne en acceptant Bitcoin. PayPal n’était pas disponible dans le pays à l’époque – mais Bitcoin leur a donné un chemin sans autorisation vers la prospérité. Ce sont les visages très humains des personnes que nous cherchons à libérer – vous ne voulez pas les diaboliser.

Oui, nous avons besoin de clarté réglementaire et nous devons payer notre juste part d’impôts. Mais vous devez veiller à ne pas détruire une infrastructure financière numérique émergente en la confrontant à une infrastructure physique. Cette industrie bénéficie du soutien bipartite des électeurs – et les législateurs devraient être bien servis en adoptant cette innovation plutôt que de s’opposer à ce bloc de vote.

Ceci est un article invité par Ammar Naseer. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC, Inc. ou Bitcoin Magazine.