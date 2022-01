Un «cas classique de manque de coordination» entre les agences : experts sur la violation de la sécurité des PM

Les responsables citent qu’en 1992, le Premier ministre de l’époque, Narasimha Rao, voyageait à Nandyal dans l’Andhra Pradesh et que des sympathisants de Naxal sont venus sur la route et ont bloqué sa cavalcade.

La récente atteinte à la sécurité du Premier ministre Narendra Modi a été qualifiée par les experts de « cas classique de manque de coordination » entre les agences chargées de la protection du VVIP et ils estiment que les dispositions légales pour fixer la responsabilité et l’obligation de rendre compte dans de tels cas sont en grande partie de nature recommandable.

« L’ensemble de l’édifice de sécurité du PM, dans une structure fédérale comme la nôtre, repose sur le lien fort de confiance mutuelle entre la police d’État et le SPG. La police de l’État est entièrement responsable de garantir un itinéraire sécurisé pour le voyage du Premier ministre », a déclaré à PTI l’ancien directeur général du NSG, Sudeep Lakhtakia.

Il réagissait au fait que le convoi du Premier ministre Modi se soit retrouvé bloqué pendant 15 à 20 minutes lors d’un survol en raison d’un blocus par des manifestants agricoles à Ferozepur au Pendjab le 5 janvier, avant que le Groupe de protection spéciale (SPG) ne décide de retourner sur une base aérienne.

Selon des responsables travaillant dans le domaine de la sécurité VIP et d’anciens officiers qui ont servi dans l’équipe de protection d’élite ou faisaient partie de ces détails de sécurité estiment qu’il s’agissait d’un « cas classique de manque de coordination » entre le SPG, la police d’État et les agences de renseignement. .

Ils ont déclaré que la loi SPG ne parle d’aucune action pénale pouvant être prise contre les fonctionnaires fautifs, sauf que chaque gouvernement ou autorité civile a le devoir d' »agir en faveur » de l’équipe de protection du Premier ministre qui lui assure une sécurité immédiate.

Deux équipes, une du Centre et une du gouvernement du Pendjab, enquêtent sur l’incident que le ministère de l’Intérieur (MHA) a qualifié de « manquement majeur à la sécurité ».

« Le Livre bleu (en vertu duquel le SPG opère) prescrit que la sûreté et la sécurité du Premier ministre relèvent de la responsabilité du gouvernement de l’État concerné / UT », a déclaré Lakhtakia. Le fait que le convoi du Premier ministre ait été bloqué et qu’il ait dû rentrer sans terminer le programme prévu est, à première vue, un problème de sécurité majeur, a-t-il ajouté.

« Quelque chose de grave a mal tourné et les circonstances et les causes… sont examinées à la fois par le gouvernement de l’État et le MHA », a déclaré l’officier IPS de 1984 qui a servi dans le SPG.

«En ce qui concerne les mesures disciplinaires contre le personnel pour négligence, etc. lors de la visite du Premier ministre, le MHA envoie un avis à l’État / UT concerné, avec ses recommandations de mesures disciplinaires contre les fonctionnaires du gouvernement de l’État dans l’erreur. Au cas où un membre du SPG serait jugé négligent, il est rapatrié dans son organisation mère avec des recommandations de mesures disciplinaires appropriées à son encontre », a-t-il déclaré.

L’ancien directeur général de la police du Sikkim, Avinash Mohananey, qui a travaillé au bureau du renseignement pendant près de trois décennies, pense qu’il y a eu deux manquements ce jour-là.

La première brèche a eu lieu au moment même où il a été décidé d’emmener le PM par la route sur plus de 100 km de Bathinda à Ferozepur car le voyage en hélicoptère n’était pas possible et la seconde empruntait une route surélevée (survol) qui aurait pu être bloquée par le manifestants des deux côtés, a déclaré Mohananey.

Un autre ancien officier du SPG a déclaré que l’unité d’élite aurait dû « tenir compte du ressentiment de certains groupes d’agriculteurs contre la visite du Premier ministre et que, par conséquent, le trajet routier de plus de 100 km n’aurait dû être entrepris qu’après que la police du Pendjab se soit engagée à ce que le la voie et les flancs sont complètement sécurisés. « Il n’en est jamais arrivé là où le Premier ministre est coincé et perché sur une structure surélevée comme un survol proche de la frontière pakistanaise… », a déclaré l’officier qui n’a pas souhaité être nommé.

L’ancien DGP de l’Uttar Pradesh OP Singh, qui a également servi dans le SPG, a déclaré à PTI que « la coordination entre le SPG, les agences de renseignement et la police d’État sont les aspects les plus vitaux de la tournée du Premier ministre ». Il a souligné qu’il ne devrait y avoir « aucun fossé de communication » entre les parties prenantes.

« Par conséquent, l’Advance Security Liaison (ASL) est fait pour s’assurer que rien n’est laissé au hasard. L’ensemble de la perceuse doit être impeccable. Au cas où quelqu’un hésiterait, une forte recommandation à son encontre est faite par le SPG à son cadre parent », a-t-il déclaré.

Un officier supérieur du ministère de l’Intérieur a déclaré que l’exercice ASL était effectué juste avant la visite proprement dite et le personnel désigné, les gadgets, les armes, les positions de tireurs d’élite sur les immeubles de grande hauteur, la » résidence secondaire » ou la maison sûre pour évacuer la personne protégée en cas d’urgence et les installations à proximité comme les hôpitaux, les pistes d’atterrissage et les installations gouvernementales pour établir une communication de crise sont minutieusement désignées, étudiées et répétées.

Le livret ASL qui pourrait compter jusqu’à 100-150 pages est partagé avec toutes les têtes nodales avant la tournée, a-t-il déclaré.

Le mouvement et les conversations minute par minute sont enregistrés et des journaux de bord sont tenus qui sont réexaminés pour rechercher d’éventuels problèmes et améliorations après la fin de la tournée, a déclaré l’officier.

Toute violation est prise très au sérieux, a déclaré un autre ancien officier du SPG.

Les responsables citent qu’en 1992, le Premier ministre de l’époque, Narasimha Rao, voyageait à Nandyal dans l’Andhra Pradesh et que des sympathisants de Naxal sont venus sur la route et ont bloqué sa cavalcade.

« Le Premier ministre de l’époque a été escorté en toute sécurité jusqu’à une maison d’hôtes à proximité, mais le problème a été pris très au sérieux et de fortes recommandations ont été formulées à l’encontre des responsables », a raconté un ancien officier du SPG.

Les responsables de l’establishment de la sécurité ont également cité des incidents comme lorsque la cavalcade de l’ancien Premier ministre Mammohan Singh, alors qu’elle se rendait à Thrissur au Kerala, a failli se heurter à une voiture privée.

Une action a été engagée contre des fonctionnaires de la police d’État pour manquements, tandis que dans un autre cas, un officier du SPG a été immédiatement rapatrié lors d’une tournée à l’étranger d’un ancien Premier ministre lorsque sa conduite a été jugée irresponsable.

« La sanction des manquements augmente en sévérité avec le degré de menace ou de préjudice corporel subi par le bénéficiaire. Jusqu’à présent, la plupart des cas ont été de faire de fortes recommandations pour des mesures disciplinaires contre ceux qui ont été accusés de manquement au devoir », a déclaré un autre officier.

