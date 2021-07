Prouvant qu’il est réellement possible de pratiquer le journalisme lorsqu’il s’agit de démocrates et de lois de vote, Ed O’Keefe de CBS This Morning a pressé mardi les démocrates du Texas qui ont fui l’État, les rencontrant à l’aéroport de Washington DC pour exiger des réponses.

Montrer une différence notable par rapport à la façon dont le réseau a couvert les démocrates en fuite le lundi soir, O’Keefe a appuyé, “Aux électeurs qui vous ont élu pour faire un travail, soyez à Austin et ils vous voient quitter l’État aujourd’hui, et ils pensent “qu’ils fuient leurs responsabilités”.‘”

Après qu’un démocrate du Texas se soit déclaré héroïque pour avoir quitté l’État, O’Keefe a continué à insister, exposant comment la cascade est finalement inutile et susceptible d’échouer :

ED O’KE. : Combien de temps serez-vous ici à Washington ? REPRÉSENTANT. CHRIS TURNER (D-TX) : Notre intention est de quitter le Texas jusqu’à la fin de cette session. O’KE. : Et s’il [Texas Governor Greg Abbott] en appelle un autre tout de suite ? TURNER: C’est notre message au Congrès. Nous avons besoin qu’ils agissent maintenant. Parce qu’ils continueront à convoquer ces sessions pour adopter une loi sur la suppression des électeurs.

C’est toute une différence avec Les nouvelles du soir de CBS de lundi. Là-bas, la présentatrice Norah O’Donnell a exagéré les politiciens refusant de faire leur travail: “Les législateurs démocrates ont verrouillé la capitale de l’État cet après-midi pour empêcher l’adoption d’une nouvelle loi électorale, et ils se disent prêts à rester à l’écart pendant des semaines.”

Le mardi aujourd’hui, l’animatrice de NBC Hoda Kotb a décrit les démocrates en termes héroïques : « Sortir de l’esquive. Des dizaines de démocrates du Texas fuient l’État pour tenter de bloquer un projet de loi électoral qui, selon eux, est une attaque dangereuse contre la démocratie. »

Alors O’Keefe a prouvé que c’était possible. Les journalistes peuvent poser de vraies questions à ces démocrates. La question est, sera plus d’entre eux?

