Un cas de Monkeypox confirmé dans le Maryland, selon le CDC

Les Centers for Disease Control and Prevention ont confirmé mercredi qu’un rare cas de variole du singe avait été trouvé chez un humain dans le Maryland.

Selon le communiqué de presse du CDC, une personne a contracté le virus lors d’un voyage au Nigeria et l’a ramené aux États-Unis

COMMUNIQUÉ : Le @MDHealthDept, en collaboration avec le @CDCgov, a confirmé aujourd’hui un seul cas d’infection par le virus de la variole du singe chez un résident du Maryland récemment revenu du Nigéria. En savoir plus : https://t.co/GhXLA2vnd3 – Département de la santé du Maryland (@MDHealthDept) 17 novembre 2021

« La variole est une maladie virale rare mais potentiellement grave qui commence généralement par un syndrome grippal et un gonflement des ganglions lymphatiques et évolue vers une éruption cutanée généralisée sur le visage et le corps. La variole du singe est réapparue au Nigeria en 2017 après plus de 40 ans sans aucun cas signalé », indique le communiqué. « Depuis 2017, 218 cas ont été confirmés au Nigéria et huit cas ont été signalés chez des voyageurs internationaux en provenance du Nigéria, dont un cas au Texas en juillet 2021 et le cas actuel. »

Le virus mortel est lié à la maladie beaucoup plus grave, la variole, qui a été éradiquée depuis les années 1970. La maladie tire son nom du fait qu’elle a été découverte pour la première fois chez des singes en Afrique.

Les autorités tentent maintenant de déterminer si le patient a infecté d’autres personnes.

« Le CDC travaille avec ses homologues internationaux de la santé, la compagnie aérienne et les responsables de la santé des États et locaux de la région de Washington, DC pour contacter les passagers des compagnies aériennes et d’autres personnes qui auraient pu être en contact avec le patient », indique le communiqué.

Le patient est actuellement en isolement dans l’attente d’autres tests.

