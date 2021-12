Un Casademont Zaragoza renaissant coupe la séquence de Baskonia

29/12/2021 à 00h30 CET

Un Casademont Saragosse renaissant, après avoir ajouté sa deuxième victoire consécutive, complique le classement de la Copa del Rey pour un Bitci Baskonia que ce mardi (97-79) il n’a pas été en mesure de maintenir la séquence victorieuse qu’il avait accumulée dans la capitale aragonaise.

L’équipe basque avait ajouté quatre victoires consécutives mais dans la capitale aragonaise, elle s’est écrasée contre un Casademont Saragosse qui a confirmé que la réaction montrée la veille sur la piste MoraBanc Andorra Ce n’était ni la fleur d’un jour ni le fruit du hasard et il a battu Neven Spahija avec un grand jeu d’équipe et avec 25 minutes spectaculaires.

La victoire matinale lui permet de remporter deux victoires d’avance sur la relégation alors qu’au sommet la défaite de Baskonia signifie un ralentissement dans ses aspirations à obtenir une place pour le tournoi KO Et, par extension, cela complique encore les options d’ensemencement.

Le début du match a été égalisé jusqu’au milieu du premier quart-temps au cours duquel, avec une bonne défense, l’équipe habile a menotté le Vitorian qui ne savait pas comment attaquer et qui a vu comment il souffrait dans les cinq minutes suivantes. un parcours de 16-3, notamment grâce à sa réussite au tir pour terminer avec +13 au tableau (28-15).

L’équipe aragonaise, organisée en défense, soutien et jambes rapides, a continué à mettre en difficulté chaque attaque de un Baskonia qui n’arrivait pas à trouver le moyen d’atteindre de bonnes positions de tir et dans les très rares occasions où il le faisait, il ne voyait pas de cerceau.

Avec seulement 35 % de réussite aux tirs à deux et 0 sur 6 aux triples, l’équipe basque a commencé à désespérer, elle a quitté la partie, surtout un Matt Costello à qui deux techniques ont été signalées en seulement deux minutes.

De plus, il a vu comment la différence augmentait au fil des minutes jusqu’à ce qu’il atteigne la pause avec la poignée équipe doublant son rival dans l’électronique (52-26).

Les deux équipes ont atteint le temps de rafraîchissement avec des données dévastatrices, les habitants de Saragosse en leur faveur et les habitants de Vitoria contre. La valorisation de l’équipe était de 73 pour les propriétaires du terrain et de 8 pour les visiteurs, des données difficiles à voir en basket.

Avec le butin précieux au cours des deux premiers trimestres, qui a été augmenté au milieu du troisième pour un maximum de 29 points, l’équipe de Jaume Ponsarnau a étendu ses possessions de là à la fin afin que le jeu ait moins d’options de tir et bien que les Basques aient réduit les écarts et atteint 9 points avec 2,09 restants pour la fin, Casademont Saragosse a enduré la traction, récupéré et pris une victoire qui vaut un Potosí compte tenu de l’égalité qui règne dans la partie inférieure du classement.

– Fiche technique:

97 – Casademont Saragosse (28 + 24 + 18 + 27) : Bone (15), Mobley (20), Yusta (12), Radoncic (11), Deon Thompson (13) -cinq de départ- Vanwijn (1), Cook (3), Vilà (-), Waczynski (9), Font (8) et Hlinason (5).

79 – Bitci Basconie (15 + 11 + 24 + 29): Baldwin (16), Granger (10), Giedraitis (13), Sedekerskis (3), Enoch (12) -cinq de départ- Peters (-), Marinkovic (11), Fontecchio (8), Costello (3) et Nnoko (3).

Arbitres : Benjamín Jiménez, Jorge Martínez et Héctor Báez. Le visiteur Costello (m.20) a été disqualifié pour deux techniques. Baldwin (m.40) a été exclu pour des raisons personnelles

Incidents : match correspondant à la quinzième journée de Ligue joué au pavillon Príncipe Felipe de Zaragoza devant 3 673 spectateurs. Le deuxième entraîneur David Gil a dirigé Bitci Baskonia car Neven Spahija n’a pas donné un test concluant en PCR mais par précaution il est resté à l’hôtel de concentration.