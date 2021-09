Un cascadeur fait l’impensable et établit un record mondial de vol en tunnel

in

Un pilote cascadeur italien est allé là où aucun autre pilote n’est allé auparavant, volant à travers de longs tunnels conçus pour les automobiles et non pour les avions, et établissant ainsi des records du monde Guinness.

Après plus d’un an de préparation, Dario Costa, 41 ans, a réussi à piloter son avion de course Zivko Edge 540 modifié à travers deux tunnels en Turquie samedi juste après l’aube pour profiter de conditions ambiantes optimales avec le soleil dans le dos, comme le rapporte Red Bull. .

Il a décollé dans le premier tunnel.

Le vol de Costa a duré 43,44 secondes et parcouru 1,4 mille avec 1,0 mille à l’intérieur des tunnels de Catalca (connus sous le nom de T1 et T2) le long de l’autoroute du nord de Marmara à l’extérieur d’Istanbul.

Sa vitesse maximale était de 152 mph sur une trajectoire de vol moyenne de 28 pouces à 3 pieds au-dessus de l’asphalte. Il a volé avec environ 11½ pieds entre chaque extrémité d’aile et les murs du tunnel. On dit que les changements d’inclinaison et de forme du tunnel compliquent la trajectoire.

L’un des moments les plus critiques est survenu dans l’écart de près de 400 mètres entre les tunnels où l’avion était exposé aux vents latéraux alors que Costa stabilisait l’avion pour l’entrée dans le deuxième tunnel.

“Tout semblait aller si vite, mais quand je suis sorti du premier tunnel, l’avion a commencé à se déplacer vers la droite à cause des vents latéraux, et dans ma tête, tout a ralenti à ce moment-là”, a déclaré Costa. « J’ai réagi et je me suis concentré sur le fait de remettre l’avion sur la bonne voie pour entrer dans l’autre tunnel. Puis, dans mon esprit, tout s’est encore accéléré.

Après être sorti du deuxième tunnel, Costa s’est arrêté et était évidemment enthousiasmé par son exploit incroyable et sans précédent, comme le montre la vidéo Red Bull publiée sur Facebook.

“Je n’avais jamais volé dans un tunnel de ma vie – personne ne l’avait jamais fait – donc il y avait un gros point d’interrogation dans ma tête si tout se passerait comme prévu ou s’il y aurait quelque chose à improviser”, a déclaré Costa. «Ce fut un grand soulagement, bien sûr, mais un grand, grand bonheur était l’émotion principale. Pour moi, c’est un autre rêve devenu réalité.

Par la suite, il a posé avec son équipe et la plaque du record du monde Guinness (ci-dessus).

Les enregistrements comprenaient le plus long tunnel traversé avec un avion (1610 m ou 1 mile), le premier vol d’avion à travers un tunnel, le plus long vol sous un obstacle solide (1 610 m ou 1 mile), le premier vol d’avion à travers deux tunnels et le premier décollage d’avion d’un tunnel.

Photos avec l’aimable autorisation de Red Bull Photo Pool.

