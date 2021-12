Un casque Apple AR pour obtenir une détection de mouvement et de puissants capteurs 3D, selon l’analyste Ming-Chi Kuo

Le casque AR bénéficiera également d’un système innovant de détection de gestes et de mouvements. (Dossier/.)

Le casque AR d’Apple, qui devrait être lancé en 2022, sera doté de puissants capteurs 3D, a déclaré l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo dans une note aux investisseurs, repérée par .. Les capteurs devraient être plus avancés que ceux qu’Apple utilise dans l’iPhone et l’iPad pour Face ID.

Le casque AR bénéficiera également d’un système innovant de détection de gestes et de mouvements. Les capteurs 3D obtiendront un champ de vision plus large pour améliorer la détection des objets. Le casque AR de première génération pourrait peser environ 350 grammes et coûter 1 000 $ (environ Rs 75 500).

Kuo a déclaré que le casque AR obtiendrait quatre capteurs 3D qui lui permettraient de capturer des gestes et des objets avec plus de précision que la caméra TrueDepth actuelle de la société.

Il a déclaré dans la note de l’investisseur : « Nous prévoyons que la lumière structurée du casque AR/MR peut détecter non seulement le changement de position de l’utilisateur ou de la main et de l’objet d’autres personnes devant les yeux de l’utilisateur, mais également le changement de détail dynamique du main (tout comme l’ID de visage/la lumière structurée/Animoji de l’iPhone peuvent détecter le changement d’expression dynamique de l’utilisateur).”

« La capture des détails du mouvement de la main peut fournir une interface utilisateur homme-machine plus intuitive et plus vivante (par exemple, détecter la main de l’utilisateur d’un poing fermé à ouvrir et le ballon [image] dans la main s’envoler).

Il a ajouté que les capteurs 3D du casque AR obtiendraient un champ de vision plus large pour aider à détecter des objets jusqu’à 200 % plus loin que les capteurs Face ID actuels d’Apple. Outre la détection des gestes de la main, le casque AR est également censé permettre la reconnaissance de l’iris, le suivi des yeux, la détection de la peau, le contrôle vocal, la reconnaissance spatiale et la détection des expressions faciales.

Kuo a ajouté qu’Apple avait déjà commencé le développement du casque AR de deuxième génération, qui serait nettement plus léger.

Apple devrait lancer le casque AR en 2022. Cependant, les experts suggèrent qu’il pourrait être disponible à l’achat beaucoup plus tard. Le casque offrira une puissance de traitement similaire à celle d’un Mac, mais sera capable de fonctionner sans être couplé à un iPhone ou à un Mac, selon les rapports. Il comportera également deux processeurs et deux écrans Sony 4K micro-OLED. Kuo suggère qu’Apple pourrait éventuellement remplacer l’iPhone par le casque AR au cours de la prochaine décennie.

