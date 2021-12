Un casque de football Halo Infinite à 1000 $ et des coussinets de gardien de but de hockey sur glace inspirés de Master Chief révélés

Microsoft travaille avec les sociétés sportives Riddell et Bauer pour des équipements en édition limitée inspirés de Halo Infinite. En commençant par Riddell, la société a créé un casque de football en édition limitée inspiré de l’armure Mjolnir verte et dorée de Master Chief.

Le casque coûte 1000 $ et il est uniquement destiné à l’affichage – Riddell ne recommande pas de l’utiliser pour jouer au football. Chacun a été dessiné à la main à l’aide d’une « technique de peinture en plusieurs étapes », a déclaré la société.

Le numéro 117 de Master Chief est imprimé sur les côtés, tandis qu’il y a un décalque d’anniversaire de 20 ans au dos. « Les mises à niveau supplémentaires incluent un masque facial SpeedFlex spécial SF-2EG-TX, un kit de conversion en noir qui comprend des pièces noires, des clips de masque facial, des pare-chocs avant et arrière, des sangles et des capuchons de valve peints personnalisés et une tasse rigide noire mentonnière. Le look est complété par un Oakley Pro Shield en Prizm 24k Iridium qui imite étroitement la visière du casque de Master Chief », a déclaré Riddell.

Si vous avez 1000 $ de plus qui brûlent un trou dans votre poche, rendez-vous sur le site Web de Riddell pour commander le vôtre.

Le casque Master Chief à 1000 $

Galerie

Quant à l’autre collaboration, Bauer Hockey offre un ensemble vraiment unique de jambières et de masques de gardien inspirés de Master Chief. Découvrez-le ci-dessous – le gagnant reçoit également une console Xbox Series X.

Halo Infinite est maintenant disponible sur Xbox, PC et streaming. Pour en savoir plus, consultez la revue Halo Infinite de GameSpot pour la campagne.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.