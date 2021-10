Un catalyseur sous le radar pourrait secrètement déclencher un énorme rallye Bitcoin à long terme, déclare Benjamin Cowen, analyste en cryptographie

L’analyste crypto populaire Benjamin Cowen dit qu’un catalyseur négligé pourrait déclencher un grand rallye à long terme pour Bitcoin (BTC).

Dans une nouvelle session de stratégie, l’analyste jette un œil à l’indice du dollar (DXY), qui compare le dollar américain à un panier d’autres grandes devises fiduciaires. De manière générale, un dollar plus faible peut souvent impliquer des prix plus élevés pour de nombreux actifs.

L’analyste dit qu’une chose qui pourrait mettre une énergie haussière supplémentaire derrière Bitcoin est que le DXY amorce une tendance macro à la baisse. Selon Cowen, le DXY est potentiellement au bord d’une tendance baissière car il est rejeté de sa moyenne mobile simple (SMA) sur 100 semaines.

« Idéalement parlant, afin d’être vraiment les meilleures conditions pour Bitcoin, nous aimerions que cela continue de baisser. Ce serait la meilleure condition pour Bitcoin et voici la chose folle quand vous parlez de l’indice des devises du dollar américain… Regardez la fourchette macro réelle.

Cowen dit que DXY se négocie dans un grand canal descendant depuis environ 30 ans. L’analyste crypto souligne qu’il y a actuellement beaucoup plus de place en bas du canal qu’en haut, ce qui pourrait suggérer plus de baisse pour le dollar et donc des prix plus élevés pour Bitcoin.

Il dit que malgré une hausse du DXY pendant la majeure partie de la durée de vie de Bitcoin, BTC a toujours réussi à maintenir une structure haussière à long terme. L’analyste considère ce qui pourrait arriver si le DXY entrait finalement dans une tendance baissière plus considérable.

« Le dollar a plus ou moins augmenté pendant cette période. Il a augmenté, mais il y a eu quelques moments clés où le dollar baissait et cela correspondait aux marchés haussiers du Bitcoin.

Imaginez ce que Bitcoin pourrait faire si le dollar finissait par redescendre… Je pense que ce serait incroyablement haussier pour Bitcoin.

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité.

Image en vedette : Shutterstock/Ezakiell

