Un catamaran de 33 passagers coule à un mille de Carthagène

14/11/2021

Le à 21:28 CET

A.Lorente / Loyola Pérez de Villegas

Les services d’urgence ont secouru et soigné les occupants d’un catamaran de tourisme qui a coulé, pour des raisons inconnues, à un mille du port de Carthagène. Au moins 8 personnes ont dû être transférées à l’hôpital de Santa Lucía avec des symptômes d’hypothermie.

Bien que le maire de Carthagène, Noelia Arroyo, ait indiqué qu’il essayait de écartant qu’il n’y avait pas de personne disparue, peu de temps après, le conseil municipal de Carthagène a confirmé qu’il n’y en avait pas. « La personne qui n’a pas été localisée était à l’hôpital. Au total, il y a eu 14 personnes traitées par l’hôpital. » Selon Arroyo, la réaction à l’événement par Maritime Rescue and Captaincy a été « rapide et avec une bonne collaboration et coordination avec d’autres entités ». Le maire a pu parler avec toutes les familles qui étaient sur le bateau à ce moment-là, « et elles nous ont toutes dit l’importance de l’action de certains pêcheurs et bateaux de plaisance qui se trouvaient à proximité du lieu de l’accident« .

En revanche, le maire a rappelé que ce n’est pas le bateau touristique qui dépend de Puerto de Culturas. Arroyo a également contacté le propriétaire de la société privée de catamarans. « Elle est très inquiète, et elle m’a dit qu’elle ne savait pas ce qui s’était passé, qu’ils avaient passé toutes les inspections ; ce que les passagers nous disent, c’est qu’ils ont écouté bruits et craquements et qu’en peu de temps le bateau a coulé. »

« Il a été cassé en deux »

Un membre de l’équipage du catamaran a expliqué à La Opinion qu’en quelques secondes le bateau « s’est mis à grincer, et soudain il a été cassé en deux& rdquor;, explique l’une des personnes concernées. « À ce moment-là, nous nous sommes tous accrochés là où nous pouvions, de haut en bas, certains d’entre eux sont tombés à l’eau, dont ma femme ; que nous avons pris parmi plusieurs ; Je suis toujours nerveux, on aurait pu tous s’y noyer & rdquor;, détaille cet homme après avoir été soigné au terminal croisière du Port. Cette personne affectée souligne que parmi l’équipage il y avait « deux très jeunes enfants, et Dieu merci ils vont bien & rdquor ;.

Le centre de coordination d’urgence du 112 a reçu, à 16 h 24, plusieurs appels signalant l’incident et que d’autres navires étaient sauvetage des 33 occupants du bateau accidenté, appelé Catamaran Olé. Sur place, Salvamento Marítimo a mobilisé un bateau de la Croix-Rouge et un hélicoptère pour vérifier s’il y avait plus de monde dans la coque du navire ou à proximité, sans que personne n’ait été retrouvé jusqu’à présent.

Les blessés sont soignés dans le port de Carthagène. | Loyola Pérez de Villegas

Les occupants ont été transférés au terminal de croisière sur la jetée, à un dispositif installé par l’Autorité portuaire de Carthagène, où les agents de la protection civile de la mairie de Carthagène les ont assistés ; 14 d’entre eux ont été transférés à l’hôpital de Santa Lucía, en raison de conditions bénignes dues à l’hypothermie et aux ecchymoses. Des ambulances et des toilettes de la Direction des Urgences et Urgences Sanitaires 061 ont également été mobilisées.

Catamaran Olé

Comme il apparaît sur le site Web de cette société, il s’agit d’un navire à passagers pour 96 personnes avec un parcours horaire préétabli (trois heures) pour organiser divers types d’événements et de célébrations. Plus de 23 mètres de long et 10,50 de large permettent d’avoir un pont supérieur de plus de 200 mètres carrés. L’un de ses itinéraires habituels a son départ dans le port de Carthagène devant l’Escala Real en passant par l’ancien Club de Regatas, l’Université de Carthagène et Navantia pour prendre la mer à travers le phare de Noël bordant les anciennes batteries de la côte de la zone sud pour se rendre à La Algameca Chica.