Un cauchemar à Old Trafford

Musa et Ryan sont de retour pour parler d’un énorme week-end de football. Ils commencent par la victoire 5-0 de Liverpool sur Manchester United à Old Trafford, dont un tour du chapeau pour Mo Salah (02:42), avant de crier d’autres grandes performances de Premier League du week-end. Direction ensuite l’Europe continentale, pour El Clásico (25:15) et un affrontement en haut de tableau entre l’Atleti et la Real Sociedad, le nul vierge de Marseille avec le PSG (34:09), les managers exclus en Serie A , dont le Derby d’Italia (38:52), un peu d’amour pour l’Ajax au terme d’une très bonne semaine (42:54), et une clôture avec la Bundesliga (45:05).

Hôtes : Musa Okwonga et Ryan Hunn

Producteur : Ryan Hunn

Aide supplémentaire à la production : Isaiah Blakely

