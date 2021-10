Un cauchemar géant et le somnambulisme des Jets à Londres

Quelle différence une semaine fait pour les équipes de football de New York. JJ débute avec le match désastreux des Giants à Dallas, où ils ont perdu plusieurs joueurs clés sur blessure mais ne se sont également pas rendus service (00:42). Ensuite, il entre dans la performance décevante des Jets à Londres contre les Falcons et pourquoi le talent de Zach Wilson continue de lui causer des ennuis (8:42). Ensuite, JJ réagit à un tas de vos messages vocaux (15:56) et récapitule le reste de l’ardoise de la NFL, y compris Bills-Chiefs, Justin Herbert, ses Dolphins embarrassés, et plus encore (34:48). Enfin, il termine avec les Red Sox qui ont de la chance avant un aperçu de Colts-Ravens lundi soir (52:19).

Hôte : John Jastremski

Producteur : Steve Ceruti

