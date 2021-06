Un cavalier de 23 ans retrouvé mort dans un meurtre présumé suicide

in

passionné d’équitation a été retrouvé mort dans ce qui aurait pu être un meurtre-suicide.

Gracie Spinks, 23 ans, qui travaillait également comme mannequin, a été retrouvée morte dans un champ près de Duckmanton, dans le Derbyshire, vendredi à 8h40.

La force a déclaré que les officiers ne recherchaient personne d’autre en relation avec les décès, mais a déclaré qu’une présence policière resterait dans la région pendant que les enquêtes étaient en cours.

Il a déclaré que les familles des deux personnes décédées avaient été retrouvées et que des agents spécialement formés les soutenaient.

Selon The Sun, Mme Spinks aurait été “dérangée par un homme étrange qui était totalement obsédé par elle”.

“Nous savons qu’elle avait un harceleur mais nous ne savions pas qui il était”, a déclaré un ami au journal.

«Nous avons entendu dire qu’elle avait pris une injonction contre lui parce qu’il devenait un véritable ravageur.

« C’est une belle jeune femme, très populaire, et il était obsédé par elle et n’arrêtait pas de fréquenter les écuries. Il était amoureux d’elle.

Des amis ont été dévastés par le décès de Mme Spinks.

Écrivant sur Facebook, Alicia Jordan a déclaré : « Oh Gracie Spinks, je ne sais même pas quoi dire. Heartbroken ne le coupe même pas.

“Tu étais vraiment la vie de la fête, nous avons fait tellement de souvenirs à nous quatre et je ne pourrais pas être plus reconnaissant de te connaître.

« Honnêtement, être assis ici, penser à eux me fait sourire. Ce monde est tellement tellement cruel et ce n’est vraiment pas juste.

Une autre amie, Abbey Griffin, a créé une page GoFundMe pour aider la famille de Mme Spinks.

«Elle était une personne attentionnée et aimante et était toujours heureuse d’aider. Elle était aussi tellement têtue et elle défendait toujours ce qui était juste », a écrit Mme Griffin.

« Si vous connaissiez Gracie, vous sauriez aussi qu’elle était folle de chevaux et qu’elle avait le plus beau cheval appelé Paddy qu’elle aimait beaucoup.

“Bien qu’aucune somme d’argent ne puisse jamais ramener Gracie, je vous demande de faire tout ce que vous pouvez pour aider sa famille en ce moment.

“Nous t’aimons tous si tendrement Gracie, comporte-toi là-haut.”

Mme Griffin a déclaré qu’elle organiserait un lâcher de ballons depuis le parc d’activités de Markham Vale, où travaillait Mme Spinks, le lundi 28 juin pour permettre à ses amis de faire leurs adieux.

Un porte-parole de la police du Derbyshire a déclaré: «Nous apprécions que ce qui s’est passé à Duckmanton aura choqué et bouleversé de nombreuses personnes dans la communauté et les agents effectueront des patrouilles supplémentaires dans les prochains jours.

« Nous vous exhortons à vous arrêter et à parler à un officier si vous souhaitez faire part de vos préoccupations. »