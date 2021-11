Un célèbre expert économique doute que Bitcoin puisse devenir une monnaie mondiale

Mohamed El-Erian, autorité économique en chef de la société de services monétaires Allianz, affirme que le bitcoin n’a pas pour objectif d’être une monnaie mondiale et ne peut pas remplacer le dollar américain. Cependant, il pense que la crypto-monnaie peut exister perpétuellement dans le système et ne peut pas être régulée hors de l’existence.

Bitcoin ne deviendra pas une devise mondiale rivalisant avec le billet vert américain, selon l’expert économique El-Erian

Le célèbre expert économique Mohamed El-Erian a parlé des perspectives à long terme des crypto-monnaies, notamment du bitcoin, dans une interview avec CNBC Mon.

El-Erian est la principale autorité économique d’Allianz, la société mère de PIMCO, l’un des gestionnaires d’investissement les plus importants, où il a été directeur général et co-directeur des investissements. L’homme d’affaires égypto-américain est également président de l’université Queens.

Alors qu’El-Erian pense que le bitcoin peut être une « force très inquiète », il ne pense pas qu’il deviendra un jour une « monnaie mondiale » rivalisant avec le dollar américain. Il a dit:

« Je pense qu’il existera perpétuellement au sein du système, mais il ne vise pas à être une monnaie mondiale … ​​Il ne vise pas à remplacer le dollar. »

Cependant, il ne pense pas non plus que le bitcoin sera « réglementé hors de l’existence ».

El-Erian a également découvert qu’il avait acheté du bitcoin au cours de « l’hiver cryptographique » de 2018, une fois que la valeur du BTC a plongé à près de 3 000 $, mais n’a pas précisé quelle proportion il avait acheté. «Je me suis senti obligé de faire des emplettes pour cela – je l’ai fait… j’avais l’impression de l’avoir encadré. J’avais ce niveau, j’avais un objectif d’entrée au diplôme », a-t-il expliqué.

L’autorité économique est restée à sa position BTC jusqu’à la fin de 2020, une fois que le bitcoin a retrouvé le niveau de 19 000 $. Cependant, il a admis qu’il avait mal jugé une fois de vendre à cause d' »erreurs de comportement ».

Il a classé les investisseurs en bitcoins en 3 variétés. Le premier, ce sont les « fondamentalistes », l’Organisation mondiale de la santé et la finance depuis longtemps. Le second est constitué d’investisseurs qualifiés, l’Organisation mondiale de la santé essaie de diversifier leurs portefeuilles, et le dernier est également le commercialisme du jour « spéculateurs ».

Il a expliqué que les 2 principaux styles d’investisseurs sont « des bases vraiment solides pour ce marché semi-permanent ». Cependant, il a noté qu’il ne se sentirait plus à l’aise d’acheter du bitcoin une fois que certains des spéculateurs sur le marché seraient « ébranlés ».

Il exhorte le commerce de la cryptographie à interagir avec les régulateurs le plus tôt possible, car la crypto se transforme en une réflexion supplémentaire. De même, cela peut aider à éviter les vents contraires restrictifs auxquels sont confrontés les géants du net comme Amazon, Google et Facebook. « Quand je parle à des gens du commerce de la cryptographie, je dis que vous avez la responsabilité de ne pas répéter l’erreur de l’énorme école technique. La grande erreur de la grande école technique était qu’ils n’avaient pas compris qu’ils devenaient systématiquement nécessaires, de sorte qu’ils n’avaient pas d’interaction dans des discussions restrictives préventives », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, l’autorité économique Allianz a prévenu :

« Crypto doit prendre au sérieux le fait qu’il y a des problèmes concernant les paiements illicites. Il y a des problèmes de fraude. Il y a des problèmes concernant la stabilité de la plate-forme.

En août, El-Erian a déclaré: « Le temps est venu pour que d’autres gouvernements occidentaux empêchent de rejeter la révolution cryptographique comme un mélange de systèmes de paiement illicites et de spéculation monétaire imprudente. » Il a ajouté : « J’ai tendance à informer les gens : soyez extrêmement prudent. Il s’agit souvent d’un diplôme d’études secondaires qui veut s’affirmer, mais il ne s’établira que si les gouvernements le permettent.

