Peu d’émissions ces dernières années ont dominé les gros titres et les médias sociaux comme l’a fait Squid Game cet automne. Tout le monde semble parler de la série sud-coréenne, qui est en streaming sur Netflix. Si vous ne l’avez pas encore vérifié, vous manquez l’une des émissions de télévision les plus choquantes et passionnantes de 2021. En fait, Squid Game est si grand qu’un groupe a décidé de reproduire les activités de l’émission dans la vraie vie. Heureusement, ceux qui sont éliminés ne mourront pas de morts horribles dans cette version.

Le jeu de calmar dans la vraie vie se passe

Le mois dernier, le Centre culturel coréen des Émirats arabes unis a annoncé son intention d’organiser un véritable événement Squid Game. Il y aura deux sessions distinctes le mardi 12 octobre avec 15 participants chacune. Les participants joueront à quatre des six jeux de Squid Game : Feu rouge, feu vert ; défi de bonbons dalgona; marbres; et ddakji (le jeu avec les tuiles en papier).

Les inscriptions à l’événement Squid Game étaient ouvertes du 30 septembre au 6 octobre. Le Centre culturel coréen a ensuite envoyé des courriels aux candidats qu’il a sélectionnés le 7 octobre.

« Les jeux joués dans la série Netflix sont populaires parmi les enfants en Corée et rappellent aux adultes coréens des souvenirs d’enfance nostalgiques », a déclaré à Insider.com Nam Chan-woo, directeur du Centre culturel coréen des Émirats arabes unis. « Mais des jeux traditionnels similaires sont également pratiqués par les enfants ici aux Émirats arabes unis. J’espère que la popularité mondiale de Squid Game sera également l’occasion de diffuser d’autres aspects de la culture coréenne, tels que le Hangeul, le taekwondo, ainsi que les K-dramas et les films.

Nam s’est également entretenu avec le média local Khaleej Times à propos de l’événement. Il a expliqué que les participants porteront des t-shirts avec le logo Squid Game pendant les jeux, tandis que le personnel du Centre culturel coréen portera les tenues en cercle, carré et triangle que portaient les gardes. Bien sûr, contrairement à l’émission, les joueurs qui perdent pourront rester et regarder.

Quelle est la prochaine étape pour la série originale Netflix ?

Squid Game est maintenant en passe de devenir la série originale Netflix la plus regardée de tous les temps. En tant que tel, une suite semble inévitable. Sans rien gâcher, la finale de la saison laisse la porte grande ouverte à plus d’histoires. Si le scénariste et réalisateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, choisit de revenir dans ce monde, il dit qu’il n’écrira et ne réalisera pas chaque épisode comme il l’a fait lors de la première saison. Il a également des plans pour d’autres projets en premier, il faudra donc peut-être un certain temps avant l’arrivée de la saison 2 de Squid Game.