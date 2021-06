Un centre de comptage de billets endommagé dans l’incendie de Vaishno Devi, aucune victime n’a été signalée

in

Katra : Un bâtiment en feu près du sanctuaire Mata Vaishno Devi, sur les collines de Trikuta à Katra, le mardi 8 juin 2021

Le sanctuaire de Vaishno Devi dans le district de Reasi à Jammu a récemment été témoin d’un petit incendie qui s’est déclaré dans une structure attenante au « Bhawan » (sanctum sanctorum) mettant le comptoir de la caisse sur le feu. Heureusement, personne n’a été blessé dans l’incendie.

L’incendie s’est déclaré vers 16h15 et a été complètement maîtrisé vers 17h00 par l’utilisation de bornes-fontaines après que le personnel du CRPF eut donné l’alerte et que les pompiers se soient mis en action, a rapporté la PTI.

L’incendie a été causé par un court-circuit et les images de la scène montraient une épaisse couche de neige gonflant le bâtiment alors que les pompiers éteignaient les flammes. L’argent et certains des dossiers au comptoir ont été détruits dans l’incendie. ‘Yatra’ au célèbre temple de la colline de Trikuta, cependant, n’a pas été affecté, ont déclaré les responsables.

Le ministre de l’Union Jitendra Singh, qui est également le député de Lok Sabha d’Udhampur, a tweeté qu’aucune perte majeure n’avait été signalée et que les autorités surveillent de près pendant quelques heures.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.