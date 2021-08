Un centre fournira 2 crores de doses de vaccin Covid-19 aux enseignants des écoles

Les doses supplémentaires seront envoyées aux États à partir du 27 août.

Le gouvernement de l’Union fournira deux crores de doses supplémentaires de vaccins Covid d’ici la fin août pour vacciner les enseignants des écoles.

Mansukh Mandavia, ministre de la Santé de l’Union, a déclaré mercredi que deux millions de vaccins supplémentaires seraient envoyés aux États pour vacciner en priorité les enseignants et le personnel non enseignant des écoles publiques et privées. Le ministre s’est fixé pour objectif de vacciner tous les enseignants des écoles avant la Journée des enseignants le 5 septembre. Les doses supplémentaires seront envoyées aux États à partir du 27 août.

Le pays a franchi la barre des 60 crores de vaccination cumulative avec 60,15 crores de vaccins administrés comme mercredi. Jusqu’en fin de soirée, 69,17 doses de vaccin lakh ont été administrées mercredi. Les vaccinations quotidiennes moyennes en août ont été d’environ 50 à 55 lakh jabs par jour. Les États et territoires de l’Union (UT) disposent d’un stock de 3,62 crores de doses de vaccin qui n’ont pas encore été utilisées. La vaccination mensuelle moyenne en juin était de 38,89 doses de lakh et est passée à 43,41 lakh en juillet.

Le secrétaire à la santé de l’Union, Rajesh Bhushan, a présidé mercredi une réunion avec tous les États et UT avec le secrétaire de l’Union pharmaceutique, S Aparna, et a conseillé aux États de se concentrer sur l’amélioration de la couverture de la deuxième dose ainsi que sur la vaccination des enseignants et du personnel des écoles. Les États et les UT ont été invités à utiliser les données du système d’information unifié du district pour l’éducation et à se coordonner avec les départements de l’éducation de l’État, Kendriya Vidyalaya Sangathan et Navodaya Vidyalaya Sangathan pour ce programme de vaccination.

Citant le cas du Kerala où le nombre de cas a augmenté après la célébration d’Onam, Bhushan a mis en garde les États contre une éventuelle augmentation des cas de Covid au cours de la prochaine saison des festivals.

La politique de maintien d’un stock tampon de médicaments Covid-19 a été examinée au cours de la réunion et les États ont été autorisés à se procurer et à maintenir un stock tampon de médicaments autres que les huit médicaments essentiels Covid obligatoirement mandatés par le ministère de la Santé de l’Union.

