Un Cerro Porteño intelligent renverse une América de Cali indescriptible

22/04/2021 à 07h07 CEST

. / Bucaramanga

Un intelligent Cerro Porteño il a renversé un indéfinissable ce mercredi L’Amérique de Cali et l’a vaincu par 0-2 lors d’un match de la première journée du Groupe H de la Copa Libertadores joué au stade Alfonso López de Bucaramanga, domicile provisoire du club colombien. Le premier but était l’œuvre de l’attaquant Robert Morales à la 28e minute, tandis que le milieu de terrain Ángel Cardozo Lucena a scellé la finale 0-2 dans une contre-attaque mortelle à 89.

La première approche des locaux, qui ont eu de nombreuses difficultés à briser la défense de fer menée par le centre Juan Gabriel Patiño et Alexis Duarte, est intervenue à la 12e minute dans un jeu individuel du créatif Yesus Cabrera qui a permis à l’ailier Duván Vergara, qui n’a pas pu finition confortable une fois reçu. Cependant, le jeu est tombé dans une sorte de labyrinthe dans lequel les Américains ont commencé à désespérer car ils ne pouvaient pas casser la défense et les Paraguayens sont restés calmes car ils savaient qu’à tout moment ils auraient leur chance de marquer. Et c’est ainsi que le 0-1 à 28 est né quand Enzo Giménez, tourné sur le côté droit, a activé Morales qui entrait dans la surface et a pris une main droite qui a creusé dans le but du Vénézuélien Joel Graterol, qui ne pouvait suivre la trajectoire du ballon qu’avec ses yeux.

América, très statique et avec un mouvement lent du ballon, a terminé la première étape avec un football prévisible, tandis que Cerro continuait de faire appel à la patience et était sur le point d’augmenter la différence à la fin de la première mi-temps avec un tir de Cardozo Lucena qu’il tira Graterol avec ses doigts.

En seconde période, le match était encore beaucoup plus épais que dans les 45 premières minutes et dans l’équipe colombienne, Vergara et Santiago Moreno pesaient peu, deux ailiers qualifiés qui aujourd’hui ont pris peu de bonnes décisions et dont l’angoisse les a amenés à se tromper plus que prévu. . normal. Cependant, le plus clair des “ Red Devils ” a été une contre-attaque à la minute 80 au cours de laquelle Moreno s’est débarrassé de deux rivaux et, alors qu’il était main dans la main avec le gardien brésilien Jean, a décidé de rechercher le Péruvien Aldair Rodríguez au lieu de terminer, une erreur qui s’est terminée par le ballon aux pieds d’un défenseur rival. Après ce jeu, América a eu une autre opportunité avec un tir à longue distance du milieu de terrain Rafael Carrascal, mais son illusion s’est éteinte lors d’une contre-attaque. Cardozo Lucena Il a pris un tir que le gardien Graterol l’a sauvé, mais au rebond, le milieu de terrain a envoyé au fond des filets.

Après de très bons débuts, Cerro tentera de revalider le résultat d’aujourd’hui lorsqu’il recevra le Deportivo La Guaira mercredi prochain. L’Amérique, quant à elle, devra ramer à contre-courant et chercher un bon résultat mardi lors de sa visite à l’Atlético Mineiro.