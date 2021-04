Un certain sens sur les vaccins, il en faut plus pour que cela fonctionne

En outre, il doit offrir un soutien financier à des millions de personnes dans le secteur informel qui ne pourront pas gagner tant que la pandémie ne sera pas maîtrisée et pourraient être forcés de retourner dans leur pays d’origine.

Appels répétés et des milliers d’infections plus tard, le gouvernement a finalement décidé qu’il autoriserait les importations en provenance de fabricants mondiaux de vaccins tels que Pfizer pour une utilisation d’urgence sans essais de transition. Bien que ce soit une bonne concession, les décisions sur les éléments clés – prix et approvisionnement – doivent encore être prises, et tant que cela ne sera pas fait, il est peu probable qu’il y ait une forte augmentation de la production de vaccins de la part des acteurs existants ou de ceux dont les vaccins viennent d’être autorisés à être utilisés. On ne sait pas pourquoi la précédente série de discussions avec certains de ces producteurs de vaccins a échoué, mais il pourrait être nécessaire de procéder à des essais de transition, le prix indien étant trop bas pour que certains de ces producteurs estiment que cela en valait la peine; étant donné que ces vaccins avaient déjà été approuvés par les régulateurs de la santé dans leurs juridictions respectives, l’Inde n’aurait jamais dû insister sur des essais cliniques locaux avant un lancement.

La rapidité est essentielle étant donné la gravité de la crise, et le gouvernement doit être beaucoup plus pragmatique. Elle doit permettre à ces fabricants de vaccins de facturer des prix plus élevés et aussi permettre au secteur privé – hôpitaux, dispensaires et même entreprises – de se les procurer directement. Ceux qui peuvent se permettre ces vaccins coûteux devraient être autorisés à y accéder; les priver de vaccins à ce stade est manifestement injuste. En tout état de cause, compte tenu des spécifications de stockage strictes de certains d’entre eux, il serait difficile de les diffuser à grande échelle; ils ne feraient que compléter la production de Bharat Biotech, Serum Insitute et d’autres, y compris le russe Spoutnik-V dont les approvisionnements devraient être disponibles le mois prochain via les importations et via la production locale par la suite.

Idéalement, le gouvernement doit libérer les prix des vaccins locaux comme ceux produits par Serum Institute et Bharat Biotech également, peut-être avec une certaine quantité achetée à un prix inférieur par le gouvernement pour être administrée dans les hôpitaux publics et les centres de santé à des tarifs subventionnés ou même gratuit. La décision de plafonner les prix à un faible 150 par dose s’est avérée coûteuse car elle a retardé le déploiement et, par conséquent, accru la pression sur le système de santé. À Ahmedabad, les patients nécessitant de l’oxygène sont couchés dans des ambulances car il n’y a pas de lits d’hôpital disponibles tandis que d’autres villes semblent manquer d’oxygène, de lits d’hôpital et de remdesivir, laissant les gouvernements des États – comme celui du Maharashtra – avec peu d’autre choix que d’appliquer des mesures strictes. restrictions à la mobilité; à Delhi, le ministre en chef a déclaré qu’il n’aurait pas d’autre choix que de déclarer un verrouillage si les services de santé étaient insuffisants. En effet, outre l’augmentation des approvisionnements en vaccins – jusqu’à présent, les États ont reçu 131 millions de doses et en ont utilisé 115 millions, y compris les déchets -, le gouvernement doit également augmenter les autres infrastructures de santé avec des infections quotidiennes de 1,8 lakh environ deux fois le pic du première vague. Cela nécessite la mise en place de beaucoup plus d’installations géantes, avec l’aide des forces armées et peut-être aussi amener les chemins de fer à commencer à convertir – comme lors de la première vague – ses bogies en quartiers d’isolement.

En outre, il doit offrir un soutien financier à des millions de personnes dans le secteur informel qui ne pourront pas gagner jusqu’à ce que la pandémie soit maîtrisée et qui pourraient être forcées de retourner dans leur pays d’origine. Les allocations dans le cadre du programme MGNREGA doivent être considérablement augmentées. Cette année (FY22) sera aussi difficile que FY21, sinon plus, de sorte que le gouvernement devra proposer de nouvelles mesures pour faire face au ralentissement de la reprise; cela n’aide pas que, alors que les projections existantes supposent des perspectives fiscales plus optimistes, la perte d’un ou deux trimestres de croissance peut changer les choses de façon assez spectaculaire, y compris la dynamique de la dette du pays.

