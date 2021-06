Un certain soutien au crédit, mais peu de stimulus

On comprend les préoccupations du gouvernement concernant les dérapages budgétaires de l’année en cours à la suite d’un manque à gagner prévu. L’annulation de la baisse des taux d’imposition des sociétés pourrait contribuer à augmenter les recettes.

Il y a très peu de nouvelles mesures de relance dans le paquet que le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a annoncé lundi même si les mesures pour les secteurs touchés par Covid, ainsi que les MPME et les IMF, leur apporteront un certain soulagement. Le nombre de titres de Rs 6,3 lakh crore peut sembler impressionnant, mais l’impulsion directe est une petite fraction de ce montant. Les économistes estiment que les dépenses supplémentaires au cours de l’exercice 22 seraient inférieures à un dixième de cela, entre 55 000 et 60 000 crores de roupies.

Cela représente environ 0,3 % du PIB. La majeure partie du soutien financier est fournie sous forme de garanties de prêts; par conséquent, il s’agit plutôt de passifs éventuels sans impact budgétaire immédiat. Les fonds devront être versés aux banques les années suivantes en fonction du niveau des impayés. Les mesures de secours pour les secteurs touchés par la pandémie comprennent principalement l’extension des garanties – d’environ 2,6 lakh crore. Tous les régimes ne se rapportent pas à l’année en cours; certains s’étalent sur une plus longue période.

L’impact de ces mesures dépend de la volonté des banques de prêter. Comme nous l’avons vu au cours de l’année écoulée, bien que RBI leur ait fourni plusieurs lignes de crédit bon marché, il n’en a pas été trop tiré. Le peu qui a été utilisé a été donné principalement à des clients bien notés. Dans la bonne direction, l’allocation pour l’ECGLS a été augmentée de Rs 3 lakh crore à Rs 4,5 lakh crore, et le programme a été modifié pour rendre plus d’emprunteurs éligibles. Ce programme a été assez réussi avec quelques Rs 2.1 lakh crore de crédit ayant été décaissés jusqu’à présent sur 11 millions d’unités.

Il existe un nouveau programme de garantie de prêt de Rs 1,1 lakh crore pour les secteurs touchés par Covid, avec une réduction de Rs 50 000 crore pour la santé. Les entreprises peuvent utiliser le crédit pour développer les infrastructures dans les zones mal desservies et construire de nouvelles installations dans d’autres que les huit premières villes. S’il pourrait y avoir une demande de prêts puisque les intérêts sont plafonnés à 8,9 % contre 10 à 11 % dans le cours normal, il semble peu probable que les banques soient enclines à prêter. Ceux du secteur du tourisme peuvent également accéder à un fonds de roulement abordable ou à des prêts personnels.

Le point culminant des annonces de lundi a été le programme de garantie de crédit pour faciliter les prêts aux petits ménages par le biais des IMF. Les banques peuvent prêter à des IMF nouvelles ou existantes ou à des IMF qui, à leur tour, peuvent prêter à de petits emprunteurs, jusqu’à Rs 1,25 lakh chacune. Il est bienvenu que les prêts aient été rendus abordables – MCLR plus 2 % – mais, pour que les fonds parviennent aux micro-clients, les banques doivent prêter. Le montant de la garantie de Rs 7 500 crore est modeste, tout comme la couverture attendue de 25 ménages lakh. La bonne nouvelle est que même les emprunteurs stressés, ceux dont les comptes ne sont pas des ANP, peuvent emprunter.

Il est bienvenu que l’Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana, qui incite les hommes d’affaires à créer plus d’emplois, soit prolongé jusqu’en mars de l’année prochaine ; jusqu’à présent, des prestations d’une valeur de 902 crores de roupies ont été fournies dans le cadre du régime. Les couvertures d’assurance pour le secteur de l’exportation – Rs 88 000 crore sur quatre ans – sont également les bienvenues. La relance du PMGKAY à partir de mai-novembre, déjà annoncée plus tôt, est nécessaire pour aider les sections les plus faibles. Les céréales vivrières gratuites et la subvention améliorée pour les engrais, pour un total de Rs 1,1 lakh crore, seront largement financées par le prépaiement du prêt de la FCI au cours de l’exercice 21, sans faire pression sur le fisc. On comprend les préoccupations du gouvernement concernant les dérapages budgétaires de l’année en cours à la suite d’un manque à gagner prévu. L’annulation de la baisse des taux d’imposition des sociétés pourrait contribuer à augmenter les recettes.

