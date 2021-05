Un cessez-le-feu ne résout rien | Newsbusters ⋆ .

En décrivant l’objectif de gagner la guerre du golfe Persique contre Saddam Hussein pour avoir envahi et occupé le Koweït en 1991, le général Colin Powell, alors président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré: «Notre stratégie pour lutter contre cette armée est très, très simple. . Premièrement, nous allons le couper, puis nous allons le tuer.

Le cessez-le-feu annoncé la semaine dernière entre l’organisation terroriste Hamas et l’Etat d’Israël est à l’opposé de cette stratégie et ne résout rien. Comme pour les précédents cessez-le-feu, cela donne simplement au Hamas l’occasion de se regrouper et de se recharger à temps pour le prochain assaut, peut-être avec des armes encore plus sophistiquées et mortelles fournies par l’Iran.

Certains critiques d’Israël ont déclaré qu’il n’avait pas répondu «proportionnellement» aux attaques du Hamas. La proportionnalité était-elle une considération après l’attaque japonaise de Pearl Harbor? Le président Truman a ordonné que des bombes nucléaires soient larguées sur Hiroshima et Nagasaki parce que le Japon a refusé de se rendre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avons-nous répondu proportionnellement à la menace de l’Allemagne nazie lorsque nous avons bombardé des villes allemandes, en particulier Dresde?

Winston Churchill l’a mieux exprimé lorsqu’il a énoncé le but des forces alliées: «Quel est notre but? … Victoire, victoire à tout prix, victoire malgré toute terreur; la victoire, si longue et difficile que soit la route; car sans victoire, il n’y a pas de survie.

L’administration Biden s’est engagée à aider à reconstruire Gaza avec de l’argent que nous n’avons pas. Oui, nous avons reconstruit l’Allemagne dans le cadre du plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale, mais c’était après que nous ayons gagné la guerre. Nous avons fait de même pour le Japon, après avoir remporté la victoire.

Israël n’aurait jamais dû se retirer de Gaza. Il n’a pas fallu un prophète pour savoir ce qui suivrait sa décision unilatérale. À l’époque, j’avais écrit que Gaza deviendrait une base de plus pour que les terroristes lancent des attaques contre l’État juif. Sous la pression des États-Unis et de l’Europe pour qu’ils se retirent de Gaza, Israël n’a rien gagné, mais a plutôt perdu un autre niveau de sécurité.

Comme l’a écrit le blogueur américain Larry Levine: «Israël doit prendre le contrôle de Gaza, tuer tous les terroristes du Hamas et le démilitariser. Cette fois, lorsque le monde se reconstruira, ce ne sera pas avec le Hamas aux commandes. Il y aura des victimes, mais aucun pays au monde ne peut vivre comme ça. »

Le président Biden a refusé de critiquer directement Israël, peut-être en raison de son amitié de longue date avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, mais d’autres membres de son administration, qui sont des vétérans des années Obama, ont l’habitude de favoriser les ennemis d’Israël.

Pourtant, Biden a déclaré qu’une solution à «deux États» est la meilleure approche pour résoudre le conflit qui existait avant même le rétablissement d’Israël dans son ancienne patrie en 1948. Le problème est et a toujours été que les radicaux désirent une solution à un seul État. cela n’inclut ni Israël ni le peuple juif. Puisque ces radicaux croient que leur motivation est enracinée dans leur religion, il leur est impossible de faire la paix avec une nation et un peuple dont ils croient que leur dieu veut être détruits.

Le magazine The Economist comprend. Dans son édition du 20 mai, il a déclaré: «Même avec un cessez-le-feu, Israël et le Hamas n’arrêteront pas de se battre. L’accord pour rétablir le calme est le bienvenu. Dommage que cela ne durera pas.

La réponse à cette guerre continue ne doit pas être un faux sentiment de satisfaction à propos d’un cessez-le-feu ou un engagement de reconstruire Gaza pendant que les occupants terroristes se réarment. Au contraire, Israël devrait être encouragé à éliminer les terroristes qui ne font même pas passer les intérêts de leur propre peuple au premier plan.