Un champion de League of Legends arrêté pour suspicion de trafic de drogue

Dans cette vidéo YouTube, Toyz a détaillé et amélioré un certain nombre de voitures chères. Capture d’écran : Toyz | Youtube

Kurtis Lau Wai-kin, plus connu sous le nom de « Toyz », a été arrêté à Taipei pour trafic de marijuana. À Taïwan, la marijuana est une drogue illégale de classe 2, et elle est passible d’une peine de prison sévère et de lourdes amendes.

Alors que la marijuana peut être considérée comme une drogue « douce » aux États-Unis, à Taïwan, elle est classée aux côtés des amphétamines et de l’opium. La loi nationale sur la prévention des risques liés aux stupéfiants stipule ce qui suit :

Les personnes coupables de possession dans l’intention de vendre des stupéfiants de catégorie 2 seront passibles d’une peine d’emprisonnement minimale de cinq ans et d’une amende maximale de cinq millions de nouveaux dollars taïwanais.

Cinq millions de nouveaux dollars taïwanais représentent 179 691 $ US.

Selon Taiwan English News, Wai-kin a été placé en garde à vue mardi et a subi un test de dépistage de drogue. Au moment de la rédaction, les résultats n’avaient pas encore été rendus publics. Il a été détenu parce qu’il était soupçonné de trafic de marijuana et la police a demandé aux tribunaux de le maintenir en détention plus longtemps pour un interrogatoire plus approfondi.

L’arrestation a été confirmée par plusieurs sites de la région. Il a également fait la une des journaux du soir à Taïwan, y compris ce reportage sur l’arrestation, qui utilisait des images de Wai-kin en train de manger.

L’arrestation de Toyz a fait l’actualité à Taïwan. Capture d’écran : 台視新聞 TTV NEWS | Youtube

Le procureur en chef du bureau du procureur du district de Taichung a déclaré qu’un mandat d’arrêt avait été émis contre Wai-kin. La police a perquisitionné son domicile, où de la marijuana a été trouvée. Les autorités avancent dans leur dossier, alléguant que l’ancien pro du jeu avait l’intention de vendre les drogues illégales.

En tant que pro de League of Legends, Wai-kin s’est fait un nom en tant que mid-laner pour le Taipei Assassin et a remporté le championnat du monde de la saison 2. Aujourd’hui âgé de 29 ans, il a pris sa retraite du jeu en 2015, mais a entraîné jusqu’en 2019. Plus récemment, il s’est réinventé en ligne en tant qu’influenceur. Il blogue, diffuse et publie des vidéos culinaires sur YouTube, où il compte près de 700 000 abonnés.