Un championnat d’Europe avec moins de fautes et plus de temps de jeu

25/06/2021 à 11h32 CEST

L’UEFA a tenu ce vendredi une conférence de presse avec le chef de ses arbitres, l’Italien Roberto Rosetti, au cours de laquelle il a fait le bilan des premiers matches de ce Championnat d’Europe, jusqu’aux huitièmes de finale.

En bref, lors du premier tournoi du plus haut niveau européen avec la technologie VAR, il a été conclu que il y a eu une “meilleure attitude des joueurs sur le terrain et envers les arbitres. Il y a eu moins de fautes et moins de cartons jaunes, ainsi que moins de cartons rouges”, par rapport à ce stade des précédentes Coupes d’Europe, depuis 2004.

Cela signifie que jusqu’à présent, ce tournoi a été composé de quelques matchs avec moins de fautes et un temps de jeu plus efficace. Malgré cela, davantage de pénalités ont été infligées, en grande partie “grâce” ou “à cause” de “l’introduction du VAR”, selon Rosetti. Sept de plus qu’avant les huitièmes de finale de l’Euro 2016 en France.

“Nous n’avons pas demandé aux arbitres d’appeler moins de fautes. La raison de ces chiffres est due au meilleur comportement des joueurs.”dit Rosetti. « On croise les doigts pour que la tendance se poursuive.

Plus précisément, un total de 806 infractions pour lesquelles le match a dû être arrêté, 22,4 en moyenne par match, contre 911 en 2016, à 25,3 par match. En temps de jeu, il est passé à 2 minutes et 21 secondes, malgré les arrêts dus à la VAR et aux pénalités, cette année étant de 58 minutes et 51 secondes par match..

Dans la section arbitrage vidéo, dans ces 36 premiers jeux, il y a eu 12 corrections VAR, une sur trois jeux. Sept ont été directes, et cinq ont nécessité la consultation du collégial au moniteur, toutes correctes : “Il n’y a eu aucune erreur de hors-jeu. Il y a eu 21 actions très justes et six avis VAR, et tous sont corrects. »

Dans tous ces jeux, la seule erreur signalée par Rosetti est la main de Celik lors du match d’ouverture entre la Turquie et l’Italie, dans une action que Makkelie aurait eu besoin de l’appel du VAR pour revoir, par Kevin Blom. Dans ce même match, Rosetti a confirmé une autre erreur de Makkelie dans ce match, en signalant un hors-jeu sur corner qu’il n’aurait pas dû signaler.

La main de Celik en Turquie – Italie

| SPORT.es

“Maintenant, il y a plus de précision. Avant le projet VAR, il y avait beaucoup de fautes évidentes dans les domaines que les arbitres ont omis. Et avec le VAR, il est plus facile de les voir. Nous connaissons très bien la force et aussi les limites du projet. Nous sachez que le VAR Ce n’est pas un projet facile et nous savons ce qui s’est passé dans certains pays pour ne pas bien utiliser cette technologie. C’est encore un jeune projet qui a besoin de pilotes experts. Nous devons trouver l’équilibre dans la ligne d’intervention car notre objectif est de garder le football tel qu’il est actuellement. Nous ne voulons pas avoir à étudier tous les contacts minimes ou marginaux dans la surface de réparation. Interférence minimale pour un bénéfice maximal. Son utilisation, uniquement pour les erreurs claires et évidentes” a ajouté Rosetti concernant l’utilisation de la VAR dans toutes les compétitions européennes.