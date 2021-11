Un changement dans l’interprétation constitutionnelle pourrait renverser les lois anti-armes

Dans une affaire en cours devant la Cour suprême des États-Unis, New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, les propriétaires d’armes à feu contestent la « juste cause » de New York pour les permis de port déguisé. Alors que le deuxième amendement garantit le droit d’un individu à « détenir et porter des armes », l’État de New York interdit le port d’armes à feu sans permis, accordé sur une base « peut être délivrée » au gré des autorités locales, déterminant arbitrairement si une personne a un droit légitime besoin d’autodéfense.

À première vue, cette loi viole clairement l’esprit du deuxième amendement. Les conservateurs qui prétendent le renverser, cependant, se retrouvent dans la position délicate de s’opposer à des principes conservateurs de longue date comme le fédéralisme constitutionnel et la souveraineté des États. Implicitement, dans ce cas, l’argument en faveur des droits des armes à feu s’appuie sur un siècle de précédent progressif connu sous le nom de « doctrine de l’incorporation ».

Les tribunaux militants ont utilisé cette théorie juridique pour imposer des politiques de gauche de haut en bas aux États. Les conservateurs ont raison d’insister sur une norme cohérente ; si la Constitution signifie pas de prière à l’école au Kansas, cela signifie également le droit de porter une arme à feu à New York.

Dans un mémoire au tribunal, J. Michael Luttig, un ancien juge de la 4e Cour d’appel des États-Unis, s’oppose à l’annulation de la loi de New York en soulignant l’opinion des fondateurs selon laquelle les États étaient libres de réglementer le port d’armes à feu dans leur propre juridictions. Son évaluation est historiquement correcte, mais l’insistance continue à ce sujet crée un double standard en vertu de la loi.

Les États ont ratifié la Déclaration des droits en 1791 pour restreindre le pouvoir du gouvernement fédéral, pas eux-mêmes. Le premier amendement, par exemple, interdit au « Congrès » d’adopter une « loi concernant l’établissement d’une religion », mais les premiers États ont établi leurs propres politiques.

Sous la direction de Thomas Jefferson en 1786, la Virginie est devenue le premier État d’Amérique à séparer l’Église et l’État, mais le Massachusetts a maintenu le congrégationalisme comme religion d’État pendant un demi-siècle après la ratification avant d’adopter la sagesse de l’Ancien Dominion. Plutôt que de reposer sur l’imposition descendante d’un tribunal fédéral, la liberté religieuse a remporté la lente bataille de l’élaboration de politiques décentralisées parmi les « laboratoires de la démocratie ».

En 1833, la Cour suprême a confirmé ce principe de fédéralisme dans Barron v. Baltimore, concluant que les États sont contraints par leur propre constitution d’État, et non par la Déclaration des droits. En 1925, cependant, le tribunal a institué la « doctrine de l’incorporation » dans une affaire sur la liberté d’expression (Gitlow v. New York), interprétant la clause de procédure régulière du quatorzième amendement (adoptée après la guerre civile) comme incorporant la Déclaration des droits dans les États. Au cours du siècle qui a suivi, cette doctrine a été citée par les tribunaux fédéraux pour outrepasser les politiques générales des États sur des questions allant de la prière à l’école au mariage homosexuel.

Kevin Gutzman, constitutionnaliste et professeur d’histoire à la Western Connecticut State University, soutient que cette doctrine est une subversion de l’intention originale du quatorzième amendement, qui visait étroitement à garantir les droits des esclaves émancipés dans le Sud de l’après-guerre. De plus, Gutzman affirme que la doctrine a transformé la Déclaration des droits d’une restriction en un octroi de pouvoir fédéral.

Que la doctrine de l’incorporation soit ou non une perversion progressive du droit constitutionnel, elle est aujourd’hui ancrée dans un siècle de précédents judiciaires. Appliqué à toutes sortes de causes de gauche, jusqu’à District of Columbia v. Heller en 2008, il n’avait jamais été appliqué aux droits des armes à feu.

Dans cette affaire, la Cour suprême a annulé l’interdiction des armes de poing de Washington DC, statuant que les États et les districts ne peuvent pas interdire le droit individuel de garder des armes à la maison. Aujourd’hui, avec une majorité conservatrice de 6 contre 3, il semble certain que le tribunal étendra cette réflexion au droit de porter des armes.

« Ce n’est tout simplement pas ainsi que nous appliquons les droits constitutionnels », a déclaré le juge Brett Kavanaugh lors des plaidoiries, faisant référence à la politique de New York de « discrétion générale » permettant aux représentants du gouvernement d’accepter ou de refuser les demandes de permis de transport. Le juge en chef John Roberts est allé plus loin, qualifiant l’ensemble de la prémisse d’exiger une licence pour exercer votre droit d’« inhabituel dans le contexte de la Déclaration des droits ». En vertu de la doctrine de l’incorporation, les deux sont certainement corrects.

Pour appliquer le précédent constitutionnel de manière cohérente, la Cour suprême a trois options. Premièrement, ils peuvent abroger la loi de New York sur la cause, exigeant que tous les États dotés de régimes de licence établissent des critères objectifs de « délivrance » (comme cela existe actuellement en Floride et en Ohio). Deuxièmement, ils peuvent aller plus loin et abolir les exigences de licence dans leur intégralité, en établissant le transport constitutionnel à travers le pays (comme cela existe actuellement dans 21 États, dont le Maine et le Texas). Enfin, ils pourraient prendre l’option nucléaire : renverser complètement la doctrine de l’incorporation, permettre à New York de maintenir inchangée sa loi anti-armes et restaurer le fédéralisme à tous les niveaux en Amérique.

Rien de moins que ces options équivaudrait à un double standard de la loi.