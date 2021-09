Un changement de leadership sur le marché ?

Les actions de croissance à petite et moyenne capitalisation prennent les devants… pourquoi il s’agit d’une combinaison lucrative… les signaux que Luke Lango observe et qui suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un changement durable

Dans sa mise à jour du samedi aux abonnés Early Stage Investor, Luke Lango a attiré l’attention sur quelque chose d’intéressant qui s’est produit la semaine dernière…

Pour la première fois depuis mai, les stratégies de croissance des petites et moyennes capitalisations ont écrasé la performance des stratégies de valeur – et même des stratégies de croissance des grandes capitalisations – sur une période de plusieurs jours. En d’autres termes, il ne s’agissait pas seulement d’un saut d’un jour où les actions de croissance à petite et moyenne capitalisation ont grimpé en flèche. Nous avons eu beaucoup de ces jours ponctuels auparavant. Ce qui s’est passé la semaine dernière – et a en fait commencé il y a deux vendredis – est un une surperformance de plusieurs jours sur les actions de croissance qui est très rare depuis février.

Alors, pourquoi était-ce si grave ? Et quelle est la signification plus large ?

Eh bien, la conclusion est que cela pourrait indiquer que nous entrons dans un marché où les actions de croissance à petite et moyenne capitalisation sont sur le point de monter en flèche. Et historiquement, c’est une recette pour une création de richesse importante… rapide.

Mais pour compléter les détails, revenons en arrière pour nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde en ce qui concerne les petites capitalisations par rapport aux grandes capitalisations et la croissance par rapport à la valeur.

*** Les calculs simples derrière les gains des petites capitalisations par rapport aux gains des grandes capitalisations

Pour quiconque est moins familier, le terme « plafond » fait référence à la « capitalisation boursière ».

C’est une mesure de la taille d’une action, représentant la valeur marchande totale des actions en circulation d’une entreprise. Vous calculez la capitalisation boursière en multipliant le nombre total d’actions en circulation d’une entreprise par le prix du marché de l’une de ces actions.

À une extrémité de ce spectre de capitalisation boursière, vous avez de minuscules actions à nano capitalisation. Ces actions ont une capitalisation boursière inférieure à 50 millions de dollars.

De l’autre côté, vous avez des actions à méga-capitalisation. Ici, on parle généralement d’une capitalisation boursière supérieure à 200 milliards de dollars.

Or, ces chiffres ne traduisent pas adéquatement l’immense étendue de cette gamme. La différence entre une action à petite capitalisation et une action à grande capitalisation peut être énorme.

Prenez une petite capitalisation d’une valeur marchande de 500 millions de dollars.

Par rapport à Apple, cette action à petite capitalisation ne représente que 0,02 % de la capitalisation boursière d’Apple à 2,5 billions de dollars.

Une autre façon de voir les choses est que pour égaler la taille d’Apple, il faudrait amasser 5 000 différentes sociétés avec une capitalisation boursière de 500 millions de dollars.

Désormais, les grandes capitalisations peuvent être d’excellents investissements. Dans de nombreux cas, il s’agit d’entreprises stables, établies et rentables qui versent souvent des dividendes.

Mais si vous recherchez une croissance explosive, vous ne voulez pas vous tourner vers les grandes capitalisations. Vous voulez vous tourner vers les petites et moyennes capitalisations.

Notre PDG, Brian Hunt, a écrit un essai à ce sujet. Le voici, expliquant le raisonnement :

Les sociétés à petite capitalisation ont un potentiel beaucoup plus grand pour produire des rendements géants pour leurs actionnaires en peu de temps que tout autre type de société. La raison est simple. Il est beaucoup, beaucoup plus facile pour une petite capitalisation jeune de 500 millions de dollars de multiplier par 10 qu’il ne l’est pour un géant mature de 500 milliards de dollars de multiplier par 10. C’est juste des maths de base. Si votre fille a vendu elle-même 10 boîtes de Girl Scout Cookies dans le quartier, vous pourriez probablement l’aider à multiplier ses résultats par 10 (en vendant 100 boîtes) en la conduisant et en mettant un peu de pression sur vos amis ou collègues pour qu’ils achètent des boîtes. . Et si votre fille était une vendeuse naturelle et avait vendu 100 boîtes à elle seule ? Pour profiter d’une croissance 10 fois supérieure dans ce scénario, elle devrait vendre 1 000 boîtes. Ce n’est plus si facile. C’est le défi mathématique pour profiter d’une croissance géante lorsqu’une entreprise fait déjà des ventes géantes.

Maintenant, nous reviendrons sur les capitalisations boursières dans un instant. Passons d’abord à la croissance par rapport à la valeur.

*** Différentes approches du marché pour différents objectifs et tempéraments

Il existe de nombreuses approches de marché différentes, mais les deux plus connues sont peut-être la « valeur » et la « croissance ».

Les investisseurs axés sur la valeur recherchent des actions qui, selon eux, se négocient à des prix inférieurs à leur valeur réelle. Vous pouvez mesurer cette remise de prix de plusieurs manières – par rapport aux bénéfices, peut-être aux actifs, peut-être aux flux de trésorerie.

L’idée est que lorsque le marché se rend compte qu’une action est sous-évaluée, les investisseurs se précipitent, faisant monter le prix. L’investisseur de valeur qui a déjà investi dans l’action profite de ces gains de prix.

D’un autre côté, il y a une approche de croissance. Comme son nom l’indique, un investisseur de croissance recherche une entreprise qui, selon lui, connaîtra une croissance accélérée supérieure à la moyenne.

Ici, l’idée est que cette croissance rapide justifiera un prix de marché élevé et croissant.

Aucune des deux approches n’est meilleure. Ils ont chacun leur moment au soleil alors que l’humeur des investisseurs et les conditions du marché évoluent au fil des ans.

Vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous. De 1928 à 2019, les lignes vertes indiquent les années au cours desquelles une approche axée sur la valeur a dépassé la croissance. Les lignes bleues montrent quand la croissance bat la valeur.

Comme nous venons de le dire, aucune des deux approches n’est fondamentalement supérieure. Mais adopter la bonne approche pour une condition de marché donnée est important si vous voulez maximiser vos rendements.

***Revenons à l’analyse de Luke de la semaine dernière

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Luke est notre expert en hypercroissance et l’analyste derrière Early Stage Investor. Sa spécialité est de trouver des innovateurs technologiques leaders sur le marché qui sont à l’avant-garde des tendances explosives, capables de générer une richesse d’investisseur démesurée.

Comme nous l’avons noté en haut de ce Digest, Luke vient d’attirer l’attention sur ce qui pourrait être un changement dans la situation actuelle du marché – en particulier, un changement dans lequel les stratégies de croissance des petites et moyennes capitalisations prennent les devants.

Historiquement, la combinaison d’actions de petites et moyennes capitalisations, avec un environnement de marché qui favorise les actions de croissance, est un moyen puissant pour les investisseurs d’accumuler rapidement des gains énormes.

Alors, assistons-nous à un marché en mutation ?

Voici Luc :

Il est trop tôt pour le dire avec certitude, mais nous pensons que les données évoluent en notre faveur. Il y a eu quelques développements importants cette semaine que nous aimerions souligner : Les rendements ont augmenté et nos actions ont augmenté. En 2021, la hausse des rendements obligataires a été le fléau de nos portefeuilles. Mais cette semaine, les rendements ont augmenté et nos actions ont rebondi. Nous pensons que cela indique que la hausse des rendements n’est pas mauvaise pour nos actions. Une forte hausse des rendements serait néfaste pour nos actions. Mais l’augmentation progressive des rendements à des niveaux encore absolument bas – ce que nous avons aujourd’hui – est en fait un vent favorable pour nos actions.

Deuxièmement, Luke montre comment, la semaine dernière, les actions de croissance à moyenne capitalisation ont augmenté même les jours de baisse pour l’ensemble du marché. Le terme pour cela est « se comporter bien ». Cela montre que ce type d’action est toujours en demande même en cas de faiblesse générale du marché.

Troisièmement, il y a l’environnement « Boucle d’or » créé par les données économiques.

Revenons à Luke sur ce point :

Cette semaine, les indices des directeurs d’achat (PMI) de la fabrication et des services de Markit sont tous deux tombés à des creux de plusieurs mois et ont manqué les attentes, mais signalaient toujours une forte expansion. Pendant ce temps, les ventes de logements neufs ont dépassé les estimations, mais les demandes de chômage ont manqué les estimations. La production économique (PIB) du deuxième trimestre a été révisée à la hausse, mais les économistes s’attendaient à une révision plus élevée. De toute évidence, les données économiques sont aujourd’hui mitigées. Il y a du bon et du mauvais. Mais ce type de données « Boucle d’or » ni trop chaud ni trop froid est parfait, car il soutiendra simultanément l’expansion tout en maintenant la Fed à l’écart.

J’ajouterai que ce matin a apporté des nouvelles selon lesquelles les chiffres de la masse salariale du mois d’août étaient terriblement en deçà des estimations. L’augmentation était de 374 000, alors que la prévision était de 600 000. “Pas trop chaud” est juste.

Ensuite, Luke pointe vers la résolution budgétaire de 3 500 milliards de dollars et le plan d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars qui semblent sur le point de devenir réalité. S’ils sont promulgués, d’énormes sommes d’argent iront aux secteurs technologiques qui abritent de nombreuses sociétés de croissance à petite et moyenne capitalisation.

Enfin, il y a la prise de conscience récente qu’un tapering de la Fed ne se traduira pas immédiatement par une hausse des taux d’intérêt. Luke dit, “le résultat sera un environnement de taux d’intérêt zéro jusqu’en 2023.”

Alors, quel est le résultat dans tout ça ?

Voici le point de vue de Luke :

Dans l’ensemble, nous n’allons pas dire que c’est le point d’inflexion que nous attendions depuis longtemps lorsque les actions de croissance reprendront la tête à Wall Street. Mais les choses s’améliorent en ce moment, et bien que nous ayons toujours été très optimistes sur les perspectives à long terme de nos actions, nous devenons également de plus en plus optimistes sur les perspectives à court et moyen terme.

***Comment positionner votre portefeuille dans les conditions des marchés boursiers de croissance des petites et moyennes capitalisations

Il y a deux semaines, Luke a organisé un événement spécial en direct appelé “1 à 30 Sommet de la richesse” qui portait sur la technologie de pointe et comment investir dans celle-ci. Le type d’actions qu’il a identifié entre dans cette catégorie de « croissance des petites et moyennes capitalisations ».

Au cours des deux semaines qui ont suivi, le portefeuille a grimpé en flèche.

Composé actuellement de neuf valeurs, ce portefeuille d’hypercroissance « 1 à 30 » affiche déjà des gains moyens à deux chiffres. L’un des postes a déjà atteint une croissance de 40 %.

Sur la partie défensive du portefeuille, une seule position est dans le rouge, en baisse de même pas 2%.

Peut-être le plus impressionnant, Luke a publié son dernier choix il y a deux jours. Ce titre est déjà en hausse de 11%. Comme nous l’avons noté précédemment, c’est le genre de création de richesse rapide et importante qui peut se produire lorsque les conditions du marché favorisent les valeurs de croissance des petites et moyennes capitalisations.

Pour en savoir plus sur le portfolio de Luke, cliquez ici. En attendant, alors que nous obtenons plus de confirmations sur le potentiel d’un changement durable de leadership sur le marché, nous vous le ferons savoir ici dans le Digest.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg