Un changement de marque Meta est-il suffisant pour guérir la toxicité du nom Oculus ?

Je me souviens de la première fois que j’ai utilisé un Oculus Quest. Après des années de solutions paralysées d’Oculus, la Quest était comme une bouffée d’air frais et la première fois que l’entreprise avait vraiment fait quelque chose de remarquable depuis que Facebook l’a achetée en 2014. Depuis lors, la Quest a emmené la VR dans un voyage de croissance exponentielle qui les développeurs et les investisseurs attendaient.

Mais les passionnés ne sont pas satisfaits d’Oculus depuis des années. La société a poussé ses propres outils de développement propriétaires avant le lancement de l’Oculus Rift CV1 sur PC en 2016 et a divisé le marché de la réalité virtuelle sur PC de manière inutile. La soif de données de Facebook a rendu de nombreuses personnes mal à l’aise et peu disposées à investir davantage, en particulier après le lancement de l’Oculus Quest 2 qui a introduit l’obligation d’utiliser un compte Facebook uniquement pour faire fonctionner le casque.

Cette exigence de compte a conduit à une foule d’autres problèmes, les joueurs ne pouvant pas jouer aux jeux qu’ils ont achetés si leur compte Facebook a été banni ou supprimé (ou, au cas où les serveurs de Facebook tomberaient en panne). Ils ont même agi de manière fâcheuse avec les développeurs, ce qui rend incroyablement difficile l’approbation des applications et des jeux – ou presque impossible à trouver dans le cas d’App Lab – et, dans certains cas, vole carrément leurs idées.

Alors, que pourrait faire un simple changement de nom de Facebook et Oculus en Meta qui englobe tout ? Tout, semble-t-il.

Le règne du tsar

Après que Facebook a acquis Oculus en 2014, je me suis demandé si quelque chose de bon pouvait éventuellement sortir du déménagement. Lorsque l’Oculus Rift CV1 original a été lancé en 2016, mes craintes quant au désintérêt de Facebook pour faire de la réalité virtuelle un espace viable se sont réalisées. Au lancement, le Rift n’était guère plus qu’un écran que vous attachiez à votre tête avec la possibilité de regarder autour de vous – une réalité qui était encore étoffée par le fait qu’il était livré avec un contrôleur Xbox plutôt que les contrôleurs de mouvement complets du HTC Vive.

Facebook a plutôt choisi d’ignorer la toxicité de son propre nom, le plantant fermement sur la marque Oculus.

Non seulement cela, mais l’Oculus Store a présenté un énorme problème pour les passionnés de PC VR qui voulaient juste utiliser le casque de leur choix et jouer à n’importe quel jeu qu’ils voulaient. Nous nous étions habitués au modèle Steam beaucoup plus ouvert et à moins que vous n’ayez un casque Oculus, vous avez probablement dû faire face à des problèmes ou des incompatibilités lors de l’exécution de mods qui rendaient les jeux Oculus jouables sur du matériel non-Oculus.

Après le lancement de l’Oculus Quest au printemps 2019, les choses avaient enfin l’impression de changer pour le mieux. Le Rift avait considérablement progressé, mais rien n’était aussi impressionnant qu’un casque autonome pouvant offrir des expériences à l’échelle de la pièce et un suivi complet des mouvements.

La décision de Facebook de faire de l’Oculus Store un tarif exclusif avait commencé à avoir plus de sens. Avec du matériel sur mesure et un système de livraison numérique de type console ou smartphone, Facebook pourrait posséder chaque partie des transactions effectuées sur sa plate-forme.

Mais pendant ce temps, Facebook a choisi d’ignorer la toxicité de son propre nom, au lieu de le planter fermement sur la marque Oculus. À chaque mouvement, il s’est apparemment injecté de plus en plus dans la vie des utilisateurs d’Oculus, aboutissant finalement à l’obligation de se connecter avec un compte Facebook juste pour utiliser n’importe quel casque Oculus lors du lancement de Quest 2.

Parce qu’il n’y avait aucun moyen de séparer Oculus de Facebook à un niveau fondamental, la marque est devenue édulcorée et aussi toxique pour de nombreux utilisateurs que la société qui tenait les cordons de sa bourse.

Facebook a encore fusionné ses marques en les incluant dans les Facebook Reality Labs à peu près au même moment que le lancement de Quest 2 en 2020, achevant la transformation qu’elle avait commencée et absorbant enfin la marque Oculus, dans sa totalité.

Parce qu’il n’y avait aucun moyen de séparer Oculus de Facebook à un niveau fondamental, la marque est devenue édulcorée et aussi toxique pour de nombreux utilisateurs que la société qui tenait les cordons de sa bourse. J’ai plus qu’assez d’amis qui en attesteront – à la fois les joueurs passionnés de VR et ceux qui s’intéressent de façon informelle à l’essai de la VR – pour vous dire que cela a affecté les taux d’adoption au moins dans une certaine mesure.

À la tête de toutes ces décisions se trouve le PDG de Facebook – son tsar, si vous voulez – Mark Zuckerberg, qui a conduit l’entreprise vers le succès, peu importe ce qu’il faut. Cix Liv, un développeur qui a été personnellement brûlé par Facebook dans le passé, l’a mieux exprimé lorsqu’il a dit « Facebook n’a pas besoin d’un nouveau nom, il a besoin d’un nouveau PDG ».

La transformation, pas le changement, est nécessaire

Après l’annonce à Connect 2021, de nombreuses personnes – des passionnés en particulier – ont discuté du changement de nom d’Oculus en Meta. Le souci est que cet acte effacera toute part d’esprit qu’Oculus a actuellement sur le marché, d’autant plus que de nombreuses conversations grand public sur la réalité virtuelle font généralement référence au mot « Oculus » plutôt qu’à « Quest ».

Mais j’en suis venu à penser que Facebook – ou Meta comme je vais commencer à les appeler à partir de maintenant – est intelligent de faire ce changement de nom maintenant. Le Quest 2 est le casque VR le plus populaire de tous les temps, se vendant quelque part dans l’ordre de 5 millions (ou plus) de casques au cours de la première année seulement. C’est un bon début mais c’est tout : ce n’est que le début.

La conversation grand public n’inclut pas le mot Sony lorsque PlayStation est prononcé, ou Microsoft avec Xbox. La quête ne sera pas différente.

Étant donné qu’il n’y a pas de véritable concurrence pour le Quest sur le marché à l’heure actuelle, il n’y a vraiment aucune inquiétude que les consommateurs ne pourront pas le comprendre rapidement.

Le changement de nom d’Oculus à Meta ne consiste pas seulement à essayer de mettre une nouvelle couche de peinture et à l’appeler un jour. Au contraire, si nous devons faire confiance aux mots de Meta’s Boz et Zuckerberg, c’est le tournant d’une nouvelle page qui représente un groupe de personnes plus ouvert et disposé à accepter qu’ils ne peuvent pas être les « tsars du contenu » du métavers, comme Oculus Le CTO consultant John Carmack l’a si éloquemment dit dans son discours Connect 2021.

Bien qu’il n’y ait aucun signe de changement dans la structure actuelle de la distribution de contenu – c’est l’Oculus Store pour les titres grand public et App Lab pour les titres bêta ou indépendants – Zuckerberg a spécifiquement déclaré que Meta continuerait à prendre en charge le chargement latéral et la connexion aux PC.

Le chargement latéral est particulièrement important car c’est quelque chose que la plupart des autres consoles n’offrent pas. La seule vraie exception est Microsoft avec la Xbox Series X|S, mais vous devez démarrer dans un mode développeur distinct pour exécuter ces titres, tandis que les titres Oculus à chargement latéral nécessitent un simple changement de tri dans votre liste de jeux installés.

Le passage à OpenXR et la prise en charge du chargement latéral montrent que Meta passe d’une approche de poing fermé à une approche de paume ouverte.

Auparavant, nous avons vu Oculus passer à la plate-forme OpenXR de la pire des manières possible, citant les préoccupations des développeurs concernant les problèmes de compatibilité. Heureusement, ils ont dissipé toutes les idées fausses présentes dans l’annonce initiale, montrant qu’ils étaient vraiment à fond sur OpenXR et développaient un écosystème plus open source.

Mais App Lab est l’un des moyens utilisés par Meta pour atténuer les critiques concernant les comptes de développeurs nécessitant des informations personnelles, explique Anshel Sag, analyste senior chez Moor Insights & Strategy. Il poursuit en disant « cela dit, je pense que la société se rend compte que certaines des meilleures applications pourraient ne jamais atteindre leur marché par des moyens traditionnels, comme nous l’avons vu avec les mods ».

Du côté des consommateurs, ils ont annoncé un tout nouveau système de sauvegarde dans le cloud qui sauvegardera automatiquement toutes vos sauvegardes sans que les développeurs n’aient besoin de faire quoi que ce soit. C’est un contraste frappant avec certaines autres mises à jour du système d’exploitation récemment, qui obligent les développeurs à apporter des modifications uniquement pour s’adapter aux nouvelles fonctionnalités du système d’exploitation.

Le dernier morceau est le plus gros, et il montre que Meta semble être sérieux au sujet des changements qu’il apporte. C’est aussi la meilleure nouvelle de Connect 2021. Bientôt, l’utilisation d’un Oculus Quest ne nécessitera plus de compte Facebook. Mieux encore, Meta dit qu’il va faire en sorte que les joueurs puissent supprimer leurs comptes Facebook sans perdre l’accès à leur bibliothèque.

Nous ne savons pas encore quels types de comptes Meta autoriseront à être utilisés sur les quêtes à l’avenir, mais il n’en reste pas moins que les politiques obstinées de Facebook de l’année dernière semblent avoir été considérablement réduites.

Mais voici le problème : même si cela signifie que vous aurez besoin d’une nouvelle connexion Meta pour utiliser votre casque Quest, cela signifie que l’utilisation de la réalité virtuelle est découplée du réseau social, de ses politiques et, surtout, des ramifications qui en découlent si votre compte est banni.

Qui veut perdre l’accès à tout le contenu VR qu’il a acheté alors qu’il vient de passer une mauvaise journée et a énervé quelqu’un avec une publication sur Facebook ? Personne, c’est qui. Cela devrait mettre un terme à ces absurdités, et c’est exactement ce dont nous avions besoin depuis le lancement de Quest 2.

Se débarrasser de l’exigence de compte Facebook signifie que l’accès à votre bibliothèque VR ne dépend plus de votre publication polie sur un réseau social.

L’un des principes de la capacité de Facebook à subventionner le matériel Oculus dans le passé a été ses pratiques de collecte de données. Facebook et, bien sûr, Meta, du fait que la société elle-même n’a jamais changé – juste le nom – collecte des données sur ses utilisateurs à des fins de publicités ciblées et à des fins plus néfastes, comme indiqué dans bon nombre des énormes batailles juridiques que la société a menées. subi cette année seulement.

Sag est toujours préoccupé par le fait que l’abandon de l’exigence de compte Facebook pourrait toujours constituer un moyen pour l’entreprise de collecter des données. « Je pense que c’est une décision extrêmement positive car quelqu’un qui pense que Facebook n’aurait jamais dû avoir l’exigence, mais cela ne change pas la profondeur de la collecte de données et du suivi des utilisateurs qu’un compte Meta pourrait éventuellement avoir. »

Meta a même arraché le nom de Facebook Reality Labs à Facebook, le transformant simplement en « Reality Labs ». En plus de cela, il divulguera enfin les chiffres des bénéfices de la division VR – une première depuis l’acquisition d’Oculus en 2014 – et montre un niveau de confiance dans un écosystème plus ouvert qui n’existait pas auparavant.

Suis-je trop optimiste ? C’est possible, et je sais que tout le monde ne sera pas d’accord avec moi ici, mais Oculus avait besoin de gros changements pour sortir de la stigmatisation de Facebook et cela pourrait très bien être la meilleure façon de s’y prendre. Après tout, les gens ne disent normalement pas Sony quand ils parlent de PlayStation. Microsoft n’est pas souvent entendu à côté de Xbox dans une conversation normale.

Je pense que Quest, aussi, deviendra le nom synonyme de VR dans un proche avenir plutôt que simplement le nom Oculus, comme c’est le cas actuellement. Il est important pour Meta de bien faire les choses, et commencer avec une nouvelle ardoise, en quelque sorte, est la bonne décision.

