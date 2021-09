Un changement de paradigme dans l’écosystème d’investissement : à quoi peut-on s’attendre ?

Bien qu’il s’agisse de changements soudains au cours des 18 derniers mois, la pandémie a ouvert la voie à plusieurs innovations et nouveaux modèles qui révolutionnent les écosystèmes d’investissement et de démarrage.

Au cours des dernières années, en particulier depuis le début de la pandémie de COVID-19 au début de 2020, l’écosystème d’investissement indien a subi des changements radicaux. Bien que des perturbations à grande échelle aient ralenti les investissements au début de la crise mondiale, la communauté des investisseurs a non seulement récupéré du coup initial, mais a évolué pour s’adapter et prospérer. En fait, l’écosystème des startups indiennes a vu la montée en puissance de 26 Licornes, avec un financement de démarrage atteignant 16,9 milliards de dollars avec.

La pandémie en cours apportant un changement de paradigme dans le fonctionnement de l’écosystème d’investissement, il est essentiel d’analyser les changements pour prédire ce que nous pouvons attendre des crises à grande échelle à l’avenir. Voici donc quelques tendances de l’écosystème d’investissement à surveiller.

Afflux de liquidités sur les marchés boursiers

La pandémie et les fermetures qui ont suivi ont eu un impact significatif sur les entreprises. Alors que la plupart d’entre eux, en particulier ceux qui se sont adaptés rapidement à la perturbation, ont réussi à se redresser avec une augmentation des entreprises naissantes, les taux d’intérêt ont baissé régulièrement, ce qui a entraîné une abondance de liquidités dans un marché à faible rendement. Cela a obligé les investisseurs à rechercher des alternatives sur le marché des actions, ce qui en fait une option fiable parmi les classes d’investissement. Avec l’afflux de liquidités sur le marché des actions, les investisseurs pourraient y occuper des positions substantielles. De plus, l’afflux a également facilité la création de richesses sur les marchés publics et privés.

Une hausse des transactions mondiales de capital-investissement

Avec leur valeur transactionnelle dépassant les 513 milliards de dollars au premier semestre 2021, soit presque le double de la valeur de 278 milliards de dollars en 2019, les transactions mondiales de capital-investissement ont connu une forte augmentation après le déclenchement de la pandémie. Cela donnera au marché un avantage significatif, car les transactions de capital-investissement permettent aux entreprises d’accepter des investissements directs sans le risque de marché pour les investisseurs. Cela montre également que bien que le marché ait été touché au départ, il fait un retour en force.

L’essor de l’écosystème des startups indiennes et une nouvelle génération d’investisseurs

Plusieurs startups innovantes ont émergé en Inde ces dernières années, faisant du pays le troisième écosystème de startups au monde. Avec des programmes tels que « Make in India » et « AYUSH », l’Inde est en passe de devenir une plaque tournante pour les startups. En outre, le succès de startups comme BrowserStack, Zeta, Moglix et Urban Company a contribué à élever l’économie et a ouvert la voie à une nouvelle génération d’investisseurs – les millennials et GenZ. L’incursion de la nouvelle génération dans le secteur de l’investissement a encore conduit au progrès et à l’innovation car ils sont non seulement férus de technologie, mais travaillent également avec plus de prévoyance.

Démocratiser les VC et investir dans les entreprises en tant que classe d’actifs

Jusqu’à récemment, les VC s’intéressaient davantage à l’approche à haut risque et à haut rendement. Cependant, cette approche a changé et les investisseurs disposant d’un portefeuille solide ont commencé à allouer au moins 5 à 7 % de leurs fonds en capital-investissement. De plus, les investisseurs investissent également en toute confiance leur argent dans des VC. En conséquence, l’écosystème évolue maintenant vers une option très fiable pour ceux qui disposent d’un portefeuille solide.

Le nombre de personnes investissant dans des entreprises en tant que classe d’actifs a également augmenté. Dans son sens le plus simple, une classe d’actifs est un groupe d’instruments financiers de nature similaire. Ainsi, utiliser la même approche et investir dans plusieurs entreprises potentielles peut changer la donne, car cela s’avérerait plus rentable. Par exemple, si les investisseurs commencent à constituer un portefeuille composé de 80 à 100 sociétés, ils peuvent s’attendre à des rendements compris entre 30 % et 35 %. En outre, cela augmente également la probabilité de créer des licornes astronomiquement.

Des startups de premier plan deviennent publiques

Compte tenu du nombre de startups qui entrent en bourse, il semble que le marché indien ait finalement attrapé la fièvre des introductions en bourse. Des entreprises comme OYO, Mobikwik, Pepperfry et, plus récemment, Zomato, ont toutes eu des introductions en bourse raisonnablement réussies. Les prochains mois continueront de voir des startups de renom dans l’écosystème du pays devenir publiques, apportant ainsi un changement dans l’état d’esprit des investisseurs et les conduisant à augmenter les investissements privés directs.

Dernier mot

Bien qu’il s’agisse de changements soudains au cours des 18 derniers mois, la pandémie a ouvert la voie à plusieurs innovations et nouveaux modèles qui révolutionnent les écosystèmes d’investissement et de démarrage. Les prochains mois verront ces tendances prévaloir et l’écosystème des investisseurs connaîtra une croissance robuste et une évolution continue.

par, Nandini Mansinghka, co-fondatrice et PDG – Mumbai Angels Network

