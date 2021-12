Un changement de règle signifie que Williams peut exécuter Logan Sargeant lors des tests d’Abu Dhabi d’après-saison

Williams dirigera son nouveau pilote de l’académie Logan Sargeant lors des tests d’après-saison à Abu Dhabi suite à une modification du règlement sportif.

Sargeant est un Américain de 20 ans qui a rejoint l’académie Williams en octobre et qui participe à la Formule 3 depuis 2019, remportant trois courses et terminant troisième du championnat de l’année dernière et septième du classement de cette saison.

Il est récemment passé à la Formule 2 avec l’équipe HWA Racelab et a terminé 14e de la course principale de Djeddah.

Maintenant, Sargeant est prêt pour ses débuts en F1 à Yas Marina, Williams ayant obtenu l’approbation de la FIA pour le faire – une mise en garde qui a été écrite dans le règlement sportif pour le faciliter.

Cela était nécessaire car une stipulation du test était que les équipes devaient fournir une voiture « mule » capable d’accueillir les nouvelles roues de 18 pouces pour la saison prochaine, comme celles qui ont testé les pneus Pirelli 2022 tout au long de cette année.

Cependant, Williams n’a pas participé à ces tests de pneus car ils ont décidé de ne pas construire une voiture « mule ». pas plus de deux grands prix.

Nous sommes heureux de confirmer que le pilote Academy de l’équipe, @LoganSargeant, participera aux tests d’après-saison sur le circuit de Yas Marina le 14 décembre ! ?? – Williams Racing (@WilliamsRacing) 9 décembre 2021

L’approbation a été donnée à l’unanimité, rapporte The Race, par les neuf autres équipes, la Commission F1 et le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

Les deux jours de test, les équipes peuvent également aligner la voiture «mule» et l’un de ces jours, le règlement sportif stipule que le pilote doit avoir participé à au moins une course du Championnat du monde de cette année.

Cependant, Ferrari a obtenu l’approbation officielle pour faire courir Robert Shwartzman et Antonio Fuoco – le premier participant également pour Haas l’autre jour des tests.

Sargeant, originaire de Fort Lauderdale, en Floride, a déclaré à propos de ses débuts en F1 : « J’ai hâte de faire ma première course dans une Formule 1 et je tiens à remercier l’équipe de m’avoir fait confiance pour cette incroyable opportunité.

« J’ai passé du temps dans l’usine de Grove et je me suis familiarisé avec le simulateur, ce qui m’a aidé à me faire une première idée des caractéristiques de la FW43B. Mais pouvoir sortir en piste sera une expérience incroyable et que je n’oublierai pas.

« Je vais passer le test en cherchant à faire de mon mieux et à apprendre autant que possible de l’équipe. »