La remarque du DG du BSF est intervenue près de deux mois après la décision du Centre qui a déclenché des protestations de la part des gouvernements dirigés par l’opposition au Pendjab et au Bengale occidental.

Le DG Pankaj Kumar Singh de la Force de sécurité des frontières (BSF) a déclaré que la raison probable de la décision du Centre d’augmenter la juridiction de la force à 50 km des frontières internationales était un déséquilibre démographique dans des États comme le Bengale occidental et l’Assam. Il a dit qu’une enquête BSF a mis en évidence un changement démocratique certain.

S’adressant à la conférence de presse annuelle de la BSF, le DG Singh a déclaré que l’équilibre démographique s’est fortement perturbé, que ce soit dans l’Assam ou le Bengale occidental, sur une période de temps.

« Cela a changé et il y a eu des agitations dans certains États et il y a eu beaucoup de révoltes à cause de ces raisons… Même le schéma électoral a changé dans certains districts voisins des frontières. Ainsi, le gouvernement a probablement pensé que, dans sa vision, la juridiction du BSF était passée de 15 km à 50 km, et peut-être maintenant qu’il peut aider, soutenir et compléter la police d’État pour attraper les infiltrés », a déclaré Singh.

Le directeur général de BSF a écarté les appréhensions selon lesquelles la force tentait d’agir comme une police parallèle et a ajouté que les pouvoirs d’enquête et de classement des accusations restaient à la police de l’État. « Le gouvernement a standardisé une région de 50 km de la frontière dans tous les États frontaliers occupés par la BSF afin que les forces puissent facilement se déplacer d’un théâtre à l’autre », a déclaré Singh.

Dans une interview à l’AIR partagée sur le compte Twitter du BSF, le DG a déclaré qu’en dehors de la loi sur les passeports et de la loi sur l’entrée en Inde, qui traitent des étrangers entrant illégalement à l’intérieur des frontières du pays, en vertu de la loi sur les armes, non seulement la force paramilitaire, mais six-sept autres forces avaient le pouvoir d’intervenir n’importe où dans le pays.

