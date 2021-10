Comment les émotions sont un énorme danger pour les résultats d’investissement… pourquoi un système basé sur les quantifications excelle… comment le « Project Mastermind » de Louis Navellier peut aider à consolider une retraite bancale

2015 a été une année record lorsqu’il m’est arrivé de perdre de l’argent sur le marché.

Un ami m’avait parlé d’un nouveau système commercial qu’il avait développé et qui était censé imprimer de l’argent.

C’était une approche de day trading qui m’a permis d’entrer et de sortir des trades à la vitesse de l’éclair, parfois en aussi peu que 10 minutes. Le système était en grande partie basé sur des graphiques, bien qu’il incluait une bonne mesure de « l’intuition », que l’on m’a dit que je développerais.

Comment les choses se sont-elles passées ?

Regardez la photo de l’explosion du Hindenburg.

Maintenant, bien sûr, il y avait quelques problèmes avec le système. Mais il y avait un autre problème, bien plus grave…

Moi.

Trop souvent, je sautais dans un échange et le regardais bien se dérouler pendant quelques instants, pour ensuite faire marche arrière contre moi.

Cela conduirait à une panique soudaine, à des visions d’itinérance, suivies d’une «vente» émotionnelle et basée sur la peur à un prix perdant de l’argent.

Bien sûr, alors, c’était presque comme si « le marché » avait une caméra secrète dans ma chambre, notant le moment exact où j’ai vendu – parce que presque immédiatement après, le commerce s’inverserait et deviendrait rentable.

Ajoutant l’insulte à l’injure, les jours où j’ai rassemblé le courage de rester dans le commerce, la vente ne ferait que s’intensifier et je perdrais encore plus d’argent.

Le côté positif, c’est que j’ai fait l’expérience de l’un des principes fondamentaux de l’investissement : vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs financiers tant que vous ne maîtrisez pas d’abord vos émotions.

Franchement, je ne les maîtrise toujours pas… c’est pourquoi je suis de plus en plus partisan de l’investissement quantitatif – en créant essentiellement des systèmes intelligents basés sur des règles qui prennent les décisions d’achat/vente pour vous.

Essentiellement, c’est un moyen pour moi de court-circuiter la plus grande menace pour mon argent – ​​mes émotions.

***Notre propre Louis Navellier est l’un des «quants» les plus respectifs et les plus prospères du monde de l’investissement

C’est pourquoi je me suis retrouvé depuis longtemps à graviter vers l’approche du marché de Louis.

Au cours de ses quatre décennies d’investissement, Louis a toujours été un homme de chiffres. Même à ses débuts, il utilisait le puissant mainframe de Wells Fargo pour créer des modèles algorithmiques qui surpassaient le marché.

Au cours des années qui ont suivi, il a continué à développer ces modèles, ce qui lui a valu l’un des antécédents les plus respectés de la communauté des investisseurs.

Les décennies d’expérience de Louis et le raffinement de son approche quantitative des marchés ont abouti à une conclusion fondamentale : un meilleur investissement passe par une analyse de marché informatisée.

Cet après-midi à 16 h HE, Louis organise un événement spécial en direct appelé Chef de projet qui tire le rideau sur son approche de marché basée sur les quantifications.

En bref, Project Mastermind est un système d’analyse de marché qui utilise le pouvoir prédictif des ordinateurs pour identifier les actions qui sont sur le point de connaître des ruptures de prix.

Contrairement au système dont mon ami m’a parlé, il n’y a pas de « sentiment d’instinct » requis, pas de place pour que nos émotions nous fassent trébucher. C’est une approche objective enracinée dans des chiffres froids et impartiaux ainsi qu’une croyance fondamentale – les mathématiques et les ordinateurs offrent un avantage considérable dans le monde de l’investissement.

***Pourquoi Project Mastermind est plus nécessaire aujourd’hui que jamais

Plus tôt cette semaine, Louis a souligné ce qui a motivé ses efforts pour continuer à améliorer son système Project Mastermind. Bref, c’est la terrible condition du retraité américain moyen.

De Louis :

La retraite américaine est en pagaille. Selon une étude récente de la Réserve fédérale, environ un quart des adultes non retraités aux États-Unis n’avaient aucune épargne à proprement parler pour la retraite. Le chiffre n’a pas bougé depuis que la Fed a publié pour la dernière fois son « Rapport sur le bien-être économique des ménages américains » en 2019. Parmi les non-retraités qui ont déclaré avoir une épargne-retraite, seulement 36 % dans l’ensemble pensaient qu’elle était suffisante pour leurs besoins, tandis que moins de la moitié des personnes de 60 ans ou plus pensaient avoir suffisamment d’épargne-retraite.

Bien sûr, la situation a tourné au désastre complet grâce au Covid-19. La pandémie a complètement bouleversé les plans de retraite de millions d’Américains.

Retour à Louis :

La proportion de personnes qui ont déclaré être moins bien loties financièrement qu’un an auparavant était la plus élevée depuis que la Fed a commencé à poser cette question dans son enquête en 2014. La situation est intenable, c’est pourquoi j’ai décidé de faire quelque chose. Chef de projet est un changeur de jeu de retraite… Je me rends compte que de nombreuses personnes âgées de 65 ans ou près n’ont pas des années et des années à attendre pour le type de retraite qu’elles méritent. La retraite est censée être un moment de repos, de détente et de récupération après des années et des années de dur labeur. C’est là que mon Chef de projet entre.

***Rejoignez Louis cet après-midi pour tout savoir sur Project Mastermind

Si vous approchez ou approchez de la retraite et que vous êtes confronté à une pénurie de liquidités, l’événement d’aujourd’hui est fait pour vous.

Mais comme nous l’avons noté en haut de ce Digest, c’est aussi pour les investisseurs qui voient leurs émotions entraver leurs objectifs d’investissement.

Dans les deux cas, rejoignez-nous cet après-midi pour voir comment le système de Louis combine les données et la technologie pour trouver des actions qui peuvent monter en flèche rapidement, plusieurs fois en seulement quelques semaines ou quelques mois.

Je vais donner le dernier mot à Louis :

Aujourd’hui, à 16 h HE, je présenterai le pouvoir de Chef de projet et montrez ce qu’il peut faire pour vous. Je révélerai également l’action que j’ai classée n ° 1 sur la base des informations de Chef de projet – complétement gratuit. Cliquez simplement ici maintenant pour réserver votre place. Je ne veux pas que tu en manques. L’objectif est de découvrir ce qui pourrait être le groupe d’actions le plus puissant du marché… un ensemble unique d’entreprises qui sont prêtes à augmenter par des multiples incroyables plus rapidement que toutes les autres – en trois à six mois. Alors restez connectés… nous ne sommes qu’à quelques heures de l’événement ! Inscrivez-vous ici maintenant.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg