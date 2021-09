Un chanteur de R&B arrêté pour cruauté envers les animaux après avoir prétendument affamé des chiens

Le chanteur de R&B Jaheim a été arrêté après que la police a trouvé plus de 12 chiens vivant dans des conditions moins que satisfaisantes à son domicile du New Jersey le jeudi 9 septembre. Le bureau du procureur du comté de Somerset a déclaré que l’artiste, Jaheim Hoagland, faisait face à des accusations de troisième degré. cruauté envers les animaux et défaut de prodiguer les soins nécessaires à un animal. Des agents du service de police du canton de Hillsborough sont apparus au domicile de Hoagland en réponse aux informations faisant état d’un chiot en détresse lundi. À leur arrivée, la police a déclaré avoir vu six chiens dans des caisses d’animaux séparées dans l’allée de la maison.

Les responsables ont déclaré que les caisses étaient “partiellement remplies de plusieurs centimètres d’eau et d’excréments de chien” et que l’un des chiens ne réagissait pas à ce moment-là. À l’intérieur de la maison, la police a trouvé neuf autres chiens détenus dans des conditions dévastatrices. Les autres animaux étaient “à divers stades d’émaciation, sans accès à la nourriture et à l’eau”, selon les procureurs. Hoagland avait déjà été arrêté pour une question sans rapport. La police a découvert au total 12 pit-bulls de race mixte, deux terriers américains du Staffordshire et un boxeur de race mixte au domicile de l’artiste. Le chien retrouvé inconscient dans sa cage a ensuite été euthanasié tandis que deux autres chiens ont été envoyés dans une clinique vétérinaire en raison de leur mauvais état de santé. Les 14 chiens ont depuis été emmenés dans un chenil, où ils restent pendant que l’enquête se poursuit.

Hoagland a été incarcéré dans la prison du comté de Somerset et attend actuellement une audience devant le tribunal. Quant à savoir s’il a retenu les services d’un avocat, cela reste inconnu. Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider les enquêteurs pendant cette période est invitée à contacter le chef des services humanitaires du bureau du procureur du comté de Somerset au (908) 575-3353 ou le service de police du canton de Hillsborough au (908) 369-4323 ou via l’application STOPit.

Hoagland est devenu célèbre en 2001, pénétrant dans l’industrie de la musique avec son premier album Ghetto Love. En 2002, il a suivi la première réussie avec un autre LP de studio à succès, Still Ghetto, qui comprenait certains de ses morceaux phares “Fabulous” et “Put That Woman First”.