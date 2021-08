Un chanteur folk afghan exécuté par les talibans après l’interdiction de la musique

Le chanteur folk afghan Fawad Andarabi a été tué par les talibans à la suite d’une interdiction de la musique dans tout le pays, selon plusieurs sources, y compris celles de la famille d’Andarabi.

L’industrie de la musique est de plus en plus mondiale, bien que l’Afghanistan soit soudainement rayé de la liste des « marchés émergents ». Pas plus tard que la semaine dernière, Digital Music News a rapporté pour la première fois que les talibans s’apprêtaient à interdire la musique dans les lieux publics à travers l’Afghanistan. Cela semble maintenant faire partie d’une répression plus large de la musique dans le pays.

Initialement, l’interdiction de la musique par les talibans n’avait d’impact que sur les espaces publics, et les musiciens eux-mêmes semblaient à l’abri de la persécution. Cependant, quelques jours plus tard, cette hypothèse n’est plus sûre après le meurtre inattendu du chanteur folk afghan Fawad Andarabi. Selon la famille du chanteur, Andarabi a d’abord été assuré de sa sécurité par des membres des talibans. Quelques jours plus tard, il a été traîné hors de chez lui et abattu à plusieurs reprises par des membres du même parti.

“Il était innocent, un chanteur qui ne faisait que divertir les gens”, a déclaré le fils de Fawad Andarabi, Jawal Andarabi, à l’AP. “Ils lui ont tiré une balle dans la tête à la ferme.”

« La brutalité des talibans continue à Andarab », a écrit samedi l’ancien ministre afghan de l’Intérieur Masoud Andarabi. «Aujourd’hui, ils ont brutalement tué le chanteur folklorique Fawad Andarabi, qui apportait simplement de la joie à cette vallée et à ses habitants. Comme il chantait ici, “notre belle vallée….terre de nos ancêtres…” [we] ne se soumettra pas à la brutalité des talibans.

L’incident s’est apparemment produit dans la vallée d’Andarabi, pour laquelle le chanteur prend son homonyme, à environ 80-60 miles au nord de Kaboul. Des rapports distincts indiquent que le meurtre a eu lieu dans la vallée du Panjshir, qui est également située au nord de Kaboul. Andarabi aurait été traîné hors de son domicile avant d’être exécuté.

On ne sait pas si une violation de la nouvelle règle des talibans sur la musique a eu lieu.

Andarabi aimait jouer dehors pour divertir le public, selon le fils du musicien et des images de la performance sur le Web. Entre autres instruments, Andarabi jouait du ghaychak, un luth à archet courant en Afghanistan, au Pakistan et au Tadjikistan.

« Il y a de plus en plus de preuves que les talibans de 2021 sont les mêmes que les talibans intolérants, violents et répressifs de 2001 », a décrié Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International. “20 ans plus tard. Rien n’a changé de ce côté-là.

Un porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a déclaré qu’il n’était pas au courant du meurtre, mais qu’il examinerait la question. Auparavant, Mujahid avait confirmé l’interdiction nationale de la musique au New York Times, faisant remarquer que la musique était « non islamique ».