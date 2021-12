Malin Foxdal, 43 ans, a interprété Julvisa, la chanson de Noël de Zacharias Topelius de 1887 dans l’émission télévisée annuelle de la saison de Noël Luciamorgon, qui a été diffusée sur SVT et diffusée chaque année le 13 décembre pour célébrer le jour de la Lucia. Mais le chanteur a décidé de changer les paroles de la chanson en supprimant les références à Dieu. Elle a plutôt remplacé cela par des références légèrement plus vagues à des termes tels que « amour » et « lumière ».

Mme Foxdal a tenté de justifier le choix des mots en affirmant que l’hymne résonnait mieux avec elle de cette manière.

Mais la décision du chanteur de changer les paroles a suscité une réaction furieuse de la part de beaucoup, qui ont affirmé qu’il s’agissait d’un exemple de la sécularisation de Noël.

L’officier de l’Armée du Salut Marie Willermark a soutenu sans référence à Dieu, l’hymne devient « une prière sans destinataire qui peut répondre ».

Elle a écrit sur Twitter: « Un beau Luciamorgon @svt. Dommage que vous ayez éclairci le texte de Z Topelius.

« La prière adressée à mon Seigneur et Roi a été remplacée par une demande d’amour pour l’invité.

« L’amour devrait venir avec de l’espoir et de la lumière, iofs (sic) n’est pas tout à fait faux car Dieu est amour, mais ce sera une prière sans destinataire qui puisse répondre. »

L’ancien député Per Landgren (KD) a écrit dans un article sur Facebook : « Jusqu’où pouvez-vous aller en termes de suppression par SVT de l’intention de l’auteur avec son œuvre poétique et donc d’un héritage culturel chrétien dans les paroles des chansons ?

Il a noté que la période de Noël dans la version modifiée est toujours autorisée à être « signée » et que la garde des anges du texte original reste, mais qu’elle a remplacé « donne-moi la gloire de Dieu » par « donne-moi une bougie » et qu’au lieu de « le roi » vous invitez « l’amour » en tant qu’invité.

LIRE LA SUITE: Brexit Britain signe un accord de défense de 200 millions de livres sterling avec le Japon en avertissement à la Chine

SVT a expliqué qu’il n’autorise que de petites modifications du traitement de texte lorsque des mots individuels ont été modifiés.

La chef de projet du diffuseur, Marion Jernrada, a défendu la performance mais a fait valoir que les chanteurs « sont autorisés à mettre leur empreinte sur les mots et le ton, comme dans tous les autres programmes musicaux ».

Elle a ajouté que les paroles modifiées « se rapportent d’une manière magnifique, innovante et respectueuse au texte original de Topelius de 1887 ».