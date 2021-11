Un chanteur populaire arrêté en Turquie

Un chanteur populaire a été arrêté en Turquie sous prétexte qu’il fait partie d’une organisation terroriste. Le Syrien Omar Souleyman a été arrêté sous l’accusation d’être membre du Parti des travailleurs du Kurdistan ou du PKK. La Turquie et les États-Unis qualifient le PKK d’organisation terroriste. Al-Monitor rapporte que plus de 5 000 personnes sont mortes dans le conflit du PKK avec la Turquie depuis l’effondrement du cessez-le-feu en 2015.

L’arrestation de Souleyman est l’une des dernières arrestations de la Turquie, qui inculpe fréquemment des personnes pour terrorisme et les accuse d’être membre du PKK. Des groupes de défense des droits humains ont remis en question et condamné les actions du gouvernement turc, tandis que les groupes d’opposition nient tout lien avec le PKK malgré le fait que la Turquie les ait inculpés.

La Turquie, le pire endroit de tous les temps pour les musiciens. Visitez une région kurde, chantez en kurde ou écrivez « Kurdistan » et vous serez emprisonné. C’est ce qu’on appelle le fascisme raciste présenté par Dick-tater Erdogan #sanctionturkey https://t.co/Ej3t1ImlS2 – Serj Tankian (@serjtankian) 18 novembre 2021

L’arrestation du chanteur serait due à un discours prononcé en Allemagne des années auparavant, faisant l’éloge du chef emprisonné du PKK, Abdullah Ocalan. Il a été placé en garde à vue à la frontière syrienne et accusé d’être soupçonné d’appartenir au groupe terroriste.

Originaire de Tel Tamer en Syrie, Souleyman est parti pour Turney en 2011 au début de la guerre civile syrienne. Sa musique est principalement en arabe, mais il se produit également en langue kurde, en particulier dans sa chanson à succès « Warni Warni ». Il compte plus de 94 millions de vues sur YouTube, Souleyman étant connu pour ses chansons les plus romantiques et aucun véritable message politique à trouver.

La situation avec la Turquie s’est envenimée en 2019 après que la Turquie a envahi des parties du nord-est de la Syrie après que les États-Unis se soient retirés de la région. Le président turc Erdogan a menacé d’envahir à nouveau, attisant probablement les tensions à tout moment.

Les derniers rapports indiquent heureusement que Souleyman a été libéré par la Turquie après que la police eut fini de l’interroger sur ses liens avec le groupe. À son retour chez lui, il n’a pas envisagé de fuir à la lumière de l’arrestation. « J’aime la Turquie. Les Européens m’ont offert l’asile, mais j’aime ce pays et je veux rester ici », a déclaré le chanteur aux médias après son retour chez lui.