Un chanteur populaire et nominé aux Grammy est décédé à 26 ans après un accident d’avion

La chanteuse brésilienne Marília Mendonça est décédée dans un accident d’avion, ont confirmé ses représentants dans un communiqué sur sa page Instagram. Elle avait 26 ans. Quatre autres personnes sont mortes dans l’accident, qui fait toujours l’objet d’une enquête. Mendonça était sur le point de se produire à Caratinga.

L’avion s’est écrasé dans l’État du Minas Gerais vendredi après-midi, rapporte CNN Brésil. L’avion était un bimoteur Beech Aircraft appartenant à la société PEC Taxi Aereo. Il a décollé à 13h05 GMT de l’aéroport de Santa Genoveva à Gioania. Les pompiers locaux se sont précipités sur les lieux de l’accident, mais les cinq personnes à bord de l’avion, y compris l’équipage, sont décédées dans l’accident. La cause de l’accident est inconnue.

« Avec un immense regret, nous confirmons le décès de l’auteure-compositrice-interprète Marília Mendonça, de son producteur Henrique Ribeiro, de son oncle et conseiller Abicieli Silveira Dias Filho, et du pilote et co-pilote, dont nous ne révélerons pas leurs noms pour le moment « , lit-on dans une déclaration en portugais publiée sur la page Instagram du chanteur vendredi soir, rapporte Billboard. « L’avion a décollé de Goiania à Caratinga où Marília se produirait ce soir. Pour le moment, ce sont toutes les informations dont nous disposons. »

Mendonça a commencé à écrire des chansons à l’âge de 12 ans et compte plus de 8 millions d’auditeurs sur Spotify et plus de 22 millions d’abonnés sur YouTube. En avril 2020, lors du premier pic de la pandémie de coronavirus au Brésil, Mendonça a réalisé un spectacle en direct diffusé sur YouTube, qui a attiré plus de 3,3 millions de téléspectateurs à la fois. Elle a également atteint la sixième place du classement Social 50 de Billboard. Son album de 2019 Em Todos os Cantos a été un succès retentissant au Brésil, se vendant à plus de 240 000 exemplaires. L’album a remporté le Latin Grammy du meilleur album de musique serteneja.

Mendonça a rencontré le succès pour la première fois en 2016 lorsqu’elle a sorti son album live éponyme en 2016. Ses autres albums sont Realidade (2017) et Agora é Que São Elas 2 (2018). Mendonça laisse dans le deuil son fils, Leo, né en décembre 2019. Son père est l’artiste Murilo Huff, rapporte Entertainment Tonight.