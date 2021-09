“Un chargeur pour les gouverner tous” pourrait être une réalité dès que l’UE proposera l’USB-C obligatoire sur les appareils, y compris les iPhones

Seuls les téléphones et les appareils prenant en charge la charge filaire devront disposer d’un port USB-C. (Image via IE)

L’Union européenne envisage de rendre obligatoire pour toutes les entreprises de smartphones le passage à un port de charge USB-C commun. Cela inclut de forcer le géant de la technologie Apple à changer son port Lightning actuel, et par conséquent, Cupertino sera probablement le plus touché à cause de cela, car de nombreuses autres marques utilisent elles-mêmes plus ou moins les ports USB-C. L’intention des règles est de réduire le volume de déchets électroniques, car cela permettrait aux gens de réutiliser leurs chargeurs et câbles existants même lors de l’achat de nouveaux appareils, au lieu d’avoir à passer à un nouveau.

Les règles vont également s’appliquer aux appareils tels que les tablettes, les haut-parleurs portables, les écouteurs, les appareils photo et les consoles de jeux vidéo, et les fabricants devront rendre les normes de charge rapide interopérables. Les informations concernant les normes de charge prises en charge par leurs appareils devraient également être partagées par les fabricants avec les clients, conformément aux règles proposées. Cependant, la proposition ne couvre que les chargeurs filaires et non les chargeurs sans fil. En effet, l’UE estime que de nombreuses innovations sont possibles dans la technologie de recharge sans fil.

Cela signifie que seuls les téléphones et les appareils prenant en charge la charge filaire devront disposer d’un port USB-C. Par conséquent, si les rumeurs selon lesquelles l’iPhone sans fil d’Apple prend en charge la charge sans fil sont vraies, cet appareil n’aura pas besoin de se conformer à ces règles.

Pour que ces règles proposées deviennent une loi, la proposition – la directive sur les équipements radio – devrait être adoptée par le biais d’un vote au Parlement européen. Une fois que cela deviendra une loi, les fabricants auront un délai de 24 mois pour se conformer à ces règles. Dans l’état actuel des choses, au début de 2020, le Parlement européen avait voté en faveur de nouvelles règles soutenant un chargeur commun, et par conséquent, la proposition maintenant présentée par la Commission européenne de l’UE devrait être adoptée par le vote.

L’impact le plus important sera probablement ressenti par Apple, car il s’agit de la valeur aberrante la plus notable. Il n’a jamais adopté de micro USB dans ses téléphones et n’a proposé qu’un adaptateur Micro USB à 30 broches, et maintenant aussi, il n’utilise qu’un port Lightning, même si certains de ses MacBook prennent en charge l’USB-C.

Suite aux propositions de la Commission européenne, Cupertino a exprimé son désaccord dans un communiqué, déclarant qu’imposer une telle restriction étoufferait l’innovation et ne l’encouragerait pas. Cela, a-t-il dit, nuirait aux consommateurs en Europe ainsi que dans le reste du monde. Auparavant, il avait également été en désaccord avec les propositions et avait déclaré que forcer les gens à changer leurs accessoires Lightning pour adhérer à la norme créerait plutôt plus de déchets électroniques. Bien que cette déclaration puisse sembler être la vanité d’Apple de supposer que les utilisateurs d’iOS continueraient à s’en tenir à ses nouveaux appareils, elle a une certaine crédibilité pour publier la déclaration. Apple a cessé d’expédier des briques de chargement ou des écouteurs avec les iPhones depuis l’année dernière dans le but de réduire les déchets électroniques générés par les anciens utilisateurs d’iPhone passant aux plus récents.

Cependant, si cette proposition est effectivement adoptée et qu’Apple dispose d’un délai de 24 mois pour passer aux ports USB-C, il est plus probable que le géant de la technologie adopte la recharge sans fil pour ses téléphones et supprime complètement les ports de charge, d’autant plus que L’iPhone 11 et les modèles ultérieurs prennent en charge le chargement sans fil avec le port Lightning.

