Un chasseur de trophées aurait déboursé 30 000 £ pour le « plaisir » de tuer un lion zimbabwéen | Monde | Nouvelles

Des militants des droits des animaux ont affirmé qu’un Américain avait tué la bête de 12 ans – qui dirigeait deux hordes de lions – avec un arc et des flèches. Cela n’a pas encore été confirmé et d’autres ont affirmé que le lion – qui était un favori des touristes – avait été abattu avec un fusil.

Mopane aurait souffert pendant 24 heures de ses blessures avant de finalement mourir, selon le Sun.

Le lion aurait été attiré de l’intérieur du parc national protégé de Hwange au Zimbabwe par des chasseurs avant d’être abattu.

L’ancien chasseur professionnel et membre du SAS Hannes Wessels a confirmé que le lion mâle avait été tué – mais a déclaré qu’il n’était pas clair qui l’avait fait.

Il a déclaré: “Personne ne veut en parler, ni être nommé, mais c’est arrivé.

Le lion bien-aimé – qui était étudié par une équipe de recherche de l’Université d’Oxford – a été traqué par le dentiste américain Walter Palmer dans la même région où Mopane a été tué.

Cela a provoqué l’indignation internationale à l’époque et a conduit à des appels vocaux pour l’interdiction de la tache de sang.

La chasse au gros gibier reste légale au Zimbabwe dans les zones désignées.

Une entreprise de chasse moyenne de 15 jours coûte des dizaines de milliers de livres et attire des visiteurs du monde entier.

Sur les 62 lions du parc national de Hwange marqués pendant cinq ans par des chercheurs de l’Université d’Oxford au début des années 2000, 24 ont depuis été abattus par des chasseurs de trophées.

Kitty Block, président et PDG de la US Humane Society, a déclaré au New York Post que la mort de Mopane était le dernier exemple d’un “plaisir pervers”.

Elle a déclaré: “Un autre chasseur de trophées dépensant des dizaines de milliers de dollars pour une escapade à travers le monde et à sensations fortes montre l’humanité à son pire.

“Sans lui, sa fierté est désormais vulnérable à la prise de contrôle par un autre mâle ou un groupe de mâles, ce qui peut entraîner le meurtre des oursons et des femelles de sa fierté.”

M. Palmer a déclaré qu’il regrettait d’avoir tué Cecil en 2015, mais a insisté sur le fait que ses actions étaient légales.