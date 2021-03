Un chasseur F-35 tire accidentellement et cause d’importants dégâts

29/03/2021 à 09:45 CEST

Un Marine Corps F-35B Joint Strike Fighter est accidentellement tiré sur au cours d’une mission d’entraînement plus tôt ce mois-ci, causant plus de 2,5 millions de dollars de dommages. Heureusement, l’avion de chasse a pu atterrir et le pilote est indemne. L’incident a eu lieu au cours d’une mission de soutien aérien rapproché de nuit au Marine Corps Air Station Yuma en Arizona.

Le coupable était un canon de 25 millimètres PGU-32 / U Semi-Armor Piercing High Explosive Incendiary-Tracer (SAPHEI-T) qui a explosé peu de temps après la sortie du canon Gatling de 25 millimètres à quatre canons GAU-22 du F-35B. Le GAU-22 peut être utilisé en combat aérien contre d’autres avions et cibles au sol. A une cadence de tir de 3000 coups par minute.

Le canon GAU-22 transporte 220 cartouches, assez pour quelques secondes de tir. Le Marine Corps F-35B porte le GAU-22 différemment de la version A. Contrairement à l’avion A, qui monte le GAU-22 à l’intérieur de l’avion à la base de l’aile gauche, le B monte l’arme dans une nacelle d’arme séparée montée sur le ventre de l’avion.