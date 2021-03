Un chasseur, une arme à feu, de la drogue, des services secrets et … le FBI? Deuxième partie. – RedState ⋆ 10z viral

Revenez avec moi maintenant sur les lieux du crime – le crime de Hunter Biden tel que détaillé par moi plus tôt dans la première partie de cette histoire.

Un sujet que j’ai réservé pour la deuxième partie concerne l’implication de trois agences fédérales différentes – selon l’histoire de Politico. Tout d’abord, le FBI.

Le Bureau fédéral d’enquête a également réagi sur les lieux, selon des personnes proches de la situation. À l’époque, le FBI surveillait Hunter Biden dans le cadre d’une enquête qui se poursuit et qui se concentre actuellement sur ses impôts. Le FBI a refusé de commenter.

Le Federal Bureau of Investigation a également répondu à la scène…. « [A]selon des personnes familières avec la situation. »

Il y a une attribution pour ce détail factuel. Cela ne signifie pas que la source était présente, mais cela n’a pas de sens qu’un proche de l’administration Biden ajoute ce fait à l’histoire si les auteurs de Politico ne l’avaient pas déjà, ma supposition est que quelqu’un sur les lieux qui savait que le FBI était là-bas a donné cette information à Politico. Peut-être le gérant du magasin, un spectateur, quelqu’un de la police de l’État du Delaware – ou peut-être quelqu’un de la police fédérale qui savait.

La curiosité est le fait que l’arrivée du FBI sur les lieux n’a aucun sens. Le FBI ne commet pas de crimes commis avec des armes à feu, et à l’époque où ils ont été dénoncés, il n’y avait pas de «crime armé» évident sur lequel enquêter, même si c’était le cas.

En outre, la présence du FBI provient d’une fuite – il est peu probable qu’elle ait été reflétée dans le rapport de la police d’État, ou elle aurait été signalée de cette façon par Politico. Quelqu’un voulait savoir que le FBI était là – mais n’a pas expliqué pourquoi.

«À l’époque, le FBI surveillait Hunter Biden dans le cadre d’une enquête qui se poursuit et qui se concentre actuellement sur ses impôts.»

Notez le manque d’attribution pour cette affirmation, seulement un lien vers une autre histoire de Politico. Cette autre histoire a couvert l’annonce par Hunter qu’il faisait l’objet d’une enquête concernant ses impôts. Cette annonce a été faite dans le cadre de la découverte de documents financiers sur son ordinateur portable détaillant d’importantes sommes d’argent qui lui ont été versées de sources chinoises.

Cette histoire de Politico ne dit rien sur l’affirmation selon laquelle «le FBI surveillait Hunter Biden» en octobre 2018, ce n’est donc pas la source de cette affirmation et ne confirme pas cette affirmation.

Cela semble plus cohérent avec une réponse de quelqu’un à qui une question a été posée sur le fait que la source originale a déclaré que le FBI était venu sur les lieux, cette personne étant invitée à confirmer ou à nier cette affirmation. Cela semble cohérent avec la réponse de cette personne en disant: «Eh bien, Hunter a admis que ses impôts pour cette période font l’objet d’une enquête, c’est peut-être pour cela qu’ils sont venus sur les lieux. Ils le surveillaient probablement.

Mais rien ne change le fait que le FBI était là, et cela signifie que quelqu’un savait appeler le FBI à propos d’un incident impliquant Hunter Biden.

Cela n’était pas lié aux problèmes liés à son ordinateur portable – il ne l’a réparé qu’en avril 2019, six mois après cet épisode.

Mais considérons le «sourcing» de l’histoire dans son ensemble tel que révélé par Politico en relation avec la révélation que deux agents des services secrets se sont également impliqués dans l’épisode.

Des agents des services secrets ont approché le propriétaire du magasin où Hunter a acheté l’arme et lui ont demandé de prendre les documents relatifs à la vente, selon deux personnes, dont l’une a une connaissance de première main de l’épisode et l’autre a été informée par un agent des services secrets après coup.

Deux personnes – une avec des connaissances de première main et une autre qui a été informée par un agent des services secrets après le fait ont fourni des informations sur la visite des services secrets au vendeur de l’arme de poing.

L’histoire semble exclure le propriétaire du magasin, qui est identifié par son nom. L’histoire dit qu’il a refusé de commenter. La «connaissance de première main» est une description acceptée de quelqu’un qui était là – dans ce cas, quelqu’un qui était là lorsque les agents des services secrets sont arrivés. Cela pourrait être l’un des deux agents, avec la description destinée simplement à détourner les soupçons.

La deuxième source est décrite comme une personne informée par «un agent des services secrets après coup». Cela pourrait être un autre membre des services secrets ou un membre d’un autre organisme d’application de la loi.

Alors que la police interrogeait Hunter et Hallie, deux agents des services secrets sont arrivés au magasin où Hunter avait acheté l’arme, StarQuest Shooters & Survival Supply à Wilmington, selon les deux personnes proches de l’incident. Les agents ont montré leurs badges et leurs cartes d’identité à Palmieri, le propriétaire du magasin, et ont demandé à prendre possession du relevé de transaction d’armes à feu que Hunter avait rempli pour acheter l’arme au début du mois, selon les personnes proches de l’incident. Palmieri a refusé de remettre l’enregistrement de la transaction aux agents des services secrets car ces enregistrements relèvent de l’ATF. Les agents des services secrets sont partis sans les dossiers, selon les personnes familiarisées avec le cas. Plus tard dans la journée, l’ATF est arrivé au magasin pour inspecter les registres.

Il est tout à fait plausible que les agents des services secrets et de l’ATF se soient rendus au magasin d’armes à feu dans le seul but de confirmer que Hunter Biden avait, en fait, acheté l’arme dans une transaction documentée avec un marchand d’armes à feu fédéral. Une fois que cela a été établi, ils sont partis.

Mais pourquoi les services secrets? Je ne soupçonne pas que leur implication soit aussi sinistre qu’on le suggère – y compris dans l’histoire de Politico. Mais je pense que l’administration Biden est heureuse que ce soit l’objectif, car cela évite d’autres aspects de l’histoire qui sont plus problématiques – tels que Hunter possédant une arme à feu tout en étant un utilisateur de cocaïne, ou pourquoi le FBI l’aurait été. convoqué.

La réalité opérationnelle, que je suis sûr que certains de mes amis des forces de l’ordre fédérales confirmeront, est que chaque fois que POTUS ou VPOTUS est absent de la Maison Blanche dans un deuxième emplacement résidentiel, la sécurité du deuxième emplacement est une fonction de main-d’œuvre partagée. Le Détail de la Protection des Services Secrets est en charge et a la «bague intérieure». Les agents du bureau local des services secrets les assistent directement. Ils ne font pas partie du détail de la protection, mais ils effectuent un «travail préalable» et fournissent de la main-d’œuvre supplémentaire pendant que POTUS / VPOTUS sont là. Ils retournent à leur travail normal lorsque POTUS / VPOTUS partent.

Les services secrets sont complétés par les forces de l’ordre nationales et locales. Ils bloquent les rues, établissent des points de contrôle plus éloignés et occupent le périmètre le plus étendu, et gèrent le contrôle des foules et de la circulation si nécessaire.

Au cours des huit années de l’administration Obama, les services secrets locaux de Wilmington auraient eu de nombreuses occasions de travailler avec la police de l’État du Delaware pour assurer la sécurité de Joe Biden lorsqu’il était vice-président. Les agents et les soldats impliqués seraient tous devenus très amicaux pendant les deux mandats complets de l’administration Obama. Les services secrets aiment utiliser le même personnel d’État et local car cela nécessite moins de vérification et moins de temps de briefing – tout le monde l’a déjà fait et connaît la routine.

Plus important encore, tout le monde connecté avec les services secrets protégeant Biden aurait eu «chapitre et vers» sur Hunter Biden et ses problèmes. Hunter Biden représentait un risque pour la sécurité et aurait été traité comme tel.

Il était toxicomane, sa vie personnelle était un désastre, il avait des problèmes professionnels et des problèmes financiers. Ce n’est pas parce qu’il était le fils de BIDEN que l’administration OBAMA allait simplement ignorer le risque qu’il posait de faire les gros titres. Ainsi, lorsqu’un State Trooper informe ses supérieurs que le fils de Joe Biden, Hunter, et sa belle-sœur Squeeze ont perdu une arme de poing, un membre de la police d’État pense: «Je devrais appeler l’agent XYZ des services secrets et leur donner un avertissement. ce que Hunter a fait. Ce n’est probablement pas plus sinistre que cela.

Était-il approprié que deux agents des services secrets répondent? Absolument pas. Comme indiqué dans l’histoire de Politico, ils n’avaient aucun rôle à jouer et leur implication est sujette à plus d’une interprétation – et il faut maintenant l’expliquer.

Une chose est certaine, les origines de l’histoire ne sont pas venues du camp de Biden, et les origines de l’histoire ont été conçues – pas accidentelles. Politico est un point de vente favorable à DNC / Biden, mais les faits opérationnels ne peuvent être niés. Il y avait une arme à feu, Hallie l’a jetée dans la benne à ordures, elle est retournée la chercher et elle était partie, a-t-elle dit au gérant du magasin, et la police a été appelée. Tout cela a été rapporté en octobre par The Blaze.

Ce qui n’a pas été dit à The Blaze était l’implication des services secrets, du FBI et de l’ATF.

Mais quelqu’un voulait que cette histoire soit publiée cette semaine – lorsque le contrôle des armes à feu est soudainement de nouveau au sommet de la liste de souhaits législative après Atlanta et Boulder – et il l’a donnée à un groupe de presse amical de Biden pour l’empêcher d’être abandonné par l’administration Biden. comme désinformation des médias de droite.

Un jeu politique est en cours – et je suis convaincu qu’il reste encore beaucoup à apprendre.

Je pense que nous allons avoir besoin d’une partie 3 – peut-être devrais-je en faire un VIP?