Un chat vit six mois à Valence et l’autre moitié à Séville

30/12/2021 à 11:44 CET

Vicent Ruiz Sancho

Pendant quelques jours, les animaux de compagnie sont considérés comme des membres de la famille. Et à ce titre, ils sont soumis à une éventuelle garde partagée en cas de rupture.

On dirait une histoire de Noël. Peut etre c’est. Elle est de Valence ; lui, un sévillan. Ils se sont rencontrés à l’université et peu de temps après, entre les deux, l’amour s’est épanoui. Ils s’installèrent à Séville. Dans la capitale du Betis –Guadalquivir le fleuve fut plus tard appelé–, le couple a décidé de ramener un chat à la maison. Ils l’ont acquis dans un refuge de la Protectora de Animals à Séville. ‘Inde‘ils appelaient leur compagnon de voyage, un beau chat à la fourrure grise rayée.

La relation a commencé entre les étudiants a prospéré et promis. Ils avaient aussi « l’Inde » à leurs côtés. Mais parfois, comme le chantait la poétesse Sabina, il arrive qu’« il y a des amours éternels qui durent aussi longtemps qu’un hiver court ». La parade nuptiale a été écourtée. En revanche, l’affection que les deux ressentaient – et ressentent – pour le chat n’a pas disparu.. La Valencienne est retournée dans sa patrie, sur les rives du Turia, et elle n’y est pas parvenue seule. L’Inde l’accompagnait.

Pour sa part, il, par l’intermédiaire de l’avocate María Luisa Sierra, rattachée à l’Association valencienne des avocats en défense animale (Avada), a demandé le retour du chat à Séville par une « revendication de propriété » de « l’objet » et subsidiairement de « revendication d’usage partagé ».

Selon des sources dans l’affaire, « tant que le statut juridique des animaux ne varie pas dans la sphère civile » les animaux sont répertoriés comme des « choses »D’où la revendication du chat en tant qu’« objet ». De même, la demande du Sévillan comprenait « un rapport psychologique qui a confirmé la situation émotionnelle du plaignant et l’énorme attachement sentimental au chat ».

D’un autre côté, il convient d’ajouter que la Protectora de Animales de Sevilla a tenté de jouer le rôle de médiateur dans le procès, bien qu' »elle n’ait pas pu parvenir à un accord entre les deux parties ». Dans ces circonstances, l’étudiante universitaire valencienne – avec une famille à Burjassot – n’a pas tardé à recevoir la demande déposée par son ex et, en tant que défenderesse, a contacté l’avocate Olga Camps, également rattachée à l’asbl Avada.

Après avoir étudié le cas, l’avocat Camps, représentant le Valencien, et Sierra, représentant le Sévillan, ont conclu que « La meilleure résolution pour le chat et pour les ex-petits amis » est « de parvenir à un accord de garde partagée de l’animal » dans laquelle les deux parties cèdent. L’accord a finalement été signé et la Cour l’a accepté, approuvé et déposé, de sorte qu' »il n’y avait pas besoin d’aller en procès ».

L’accord de garde partagée que les Sévillans et les Valenciens ont conclu repose essentiellement sur le fait que les deux parties reconnaissent que, malgré le fait que dans les données du Registre informatique valencien d’identification des animaux (Rivia) – obligatoire pour les chiens mais pas pour les chats – Seulement le nom d’un membre de l’ex-partenaire apparaît, « tous les deux sont propriétaires et propriétaires du chat ». en plus lui et elle montrent – ils l’ont déjà fait plus qu’assez – avoir un « lien fort avec l’animal et ils souhaitent leur bien-être.

Éviter les transferts continus

Conformément à l’accord, « le chat restera en compagnie de chacun d’eux pendant une période de six mois par an« , ce qui » évitera les transferts continus de Séville à Valence ou vice versa » qui pourraient être » très stressants pour l’animal « . Les livraisons et les collectes du chat seront effectuées » dans deux cliniques vétérinaires de confiance des deux, l’une à Séville et l’autre à Valence « , et » à chaque livraison et collecte l’état de l’animal sera certifié. » Quant aux » dépenses ordinaires et extraordinaires » générées par l’animal « , les deux les assumeront à 50%. » Inutile de dire , l’accord convenu comprend « clauses pénales en cas de non-respect« ce qui pourrait signifier la « perte de la garde du chat ».

Pouvoir thérapeutique

Dans des déclarations à Levante-EMV, le journal Prensa Ibérica, du même groupe que ce journal, l’avocate Olga Camps, a déclaré que « pour le moment, les relations entre le Valencien et le Sévillan se sont améliorées ». En fait, même s’ils ne vivent pas ensemble, « ils savent qu’ils doivent communiquer et s’entendre pour le bien de leur ‘Inde’ bien-aimée ». Camps, connue dans la municipalité pour sa forte implication dans la cause des droits des animaux, a déclaré que «des histoires comme celle-ci démontrent le pouvoir thérapeutique des animaux« .