Un chaton au visage choqué en permanence devient le meilleur ami du chat qui l’a sauvé ⋆ .

Fedya est née avec des traits du visage inhabituels et est restée errante – mais Natalia et le chat de son voisin Handsome l’ont sauvé (Photos: Natalia Zhdanova / SWNS)

Parfois, la vie vous surprend, mais pour Fedya le chat, c’est comme si tout venait comme un choc.

L’animal est né avec une expression qui lui donne l’air d’être toujours surpris.

Il vit avec la propriétaire Natalia Zhdanova, 40 ans, à Rostov, en Russie, depuis qu’elle l’a trouvé chaton.

Elle était dans l’arrière-cour quand elle a repéré un errant faible et maladif qui n’avait que quelques jours, avec des jambes bancales et des yeux mal alignés.

Le chaton pauvre a été sauvé grâce à l’animal de compagnie des voisins de Natalia nommé Handsome.

L’expression de Fedya lui a valu beaucoup de fans (Photo: Natalia Zhdanova / SWNS)



Fedya en tant que chaton (Photo : Natalia Zhdanova / SWNS)



Après un début difficile, Fedya a pris de l’ampleur (Photo: Natalia Zhdanova / SWNS)

Chaque jour, il venait chez elle pour l’aider à faire revivre Fedya.

Natalia a déclaré: “Il était très faible et mourait. Beau Fedya nettoyé et léché et est devenu comme une figure paternelle pour lui.

Au fil du temps, Fedya est devenu plus fort et est maintenant un chaton heureux, âgé d’un an et neuf mois – mais ils n’ont jamais découvert que la raison de son apparence inhabituelle n’est toujours pas claire.

Le chat du voisin Handsome et Fedya (Photo: Natalia Zhdanova / SWNS)



Beau a aidé à ramener Fedya à la vie (Photo: Natalia Zhdanova / SWNS)



Natalia et Fedya (Photo : Natalia Zhdanova / SWNS)

Natalia, qui fabrique des livres éducatifs pour enfants, a ajouté: “Nous ne savons pas s’il s’agit d’une malformation génétique ou s’il a été abandonné par sa mère alors qu’il était chaton.

« Maintenant, il est en bien meilleure santé. C’est un chat très doux, doux, joueur et intelligent. Il ronronne très fort.

Après tout le soutien que Handsome a offert à Fedya en tant que chaton, le couple a un lien incroyable et joue toujours ensemble autant que possible.

“Il est inséparable de Handsome”, a déclaré Natalia.

‘Ils sont les meilleurs amis.’

