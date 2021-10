Un chauffeur d’Amazon licencié après qu’une vidéo d’une femme quittant l’arrière d’un camion devienne virale

Lire du contenu vidéo

@patrickhook01/Tik Tok

Un chauffeur d’Amazon est désormais sans emploi après qu’une vidéo soit devenue virale d’une femme se glissant par la porte arrière de son camion de livraison … suscitant des spéculations racées sur ce qu’elle et le chauffeur faisaient.

Le clip, tourné dans un quartier de Floride, montre une femme vêtue d’une robe noire et de tongs sautant par la porte arrière. Pour rien, le livreur d’Amazon est un gentleman… il lui tient la porte ouverte.

On ne sait pas qui est la femme, ou exactement pourquoi elle était à l’intérieur du camion – mais Amazon ne pensait certainement pas qu’il s’agissait de la conduite principale du conducteur.

Un représentant de l’entreprise nous a dit : « Cela ne reflète pas les normes élevées que nous avons pour nos partenaires de service de livraison et leurs chauffeurs. Permettre aux passagers non autorisés d’entrer dans les véhicules de livraison est une violation de la politique d’Amazon, et le chauffeur ne livre plus de colis à Clients d’Amazon.

Nous avons essayé d’entrer en contact avec le chauffeur pour avoir sa version de l’histoire, mais jusqu’à présent, sans succès. Probablement occupé à faire une livraison… de quelque sorte.