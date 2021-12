Un chauffeur d’Amazon sauve une jeune femme et un chien d’une attaque de Pit Bull à Las Vegas

Lire du contenu vidéo

Histoire

Un autre employé d’Amazon a été surpris en train de sauver la situation ! Cette fois, un chauffeur a sauté devant un pit-bull pour l’empêcher d’attaquer une jeune femme et son chien… tout en livrant des colis de vacances à Las Vegas.

Stéphanie Lontz est venu à la rescousse plus tôt ce mois-ci pour 19 ans Lauren. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo de la caméra Ring… Lauren a commencé à crier à l’aide avec son chien dans ses bras, alors que le plus gros chien les mordait et se précipitait sur eux.

Après plusieurs secondes terrifiantes, ils n’ont pu s’échapper en toute sécurité que grâce à Stéphanie, qui a couru depuis sa camionnette de livraison et s’est interposée entre Lauren et le pit-bull.

La conductrice d’Amazon dit qu’elle faisait juste ce qu’il fallait… « Les cris m’ont fait penser à mon propre enfant. J’espère seulement que quelqu’un interviendra et l’aidera si elle se trouvait dans une situation similaire », a-t-elle déclaré à la NBC locale. Station de télévision, « Je ne penserais même pas que c’est maternel, c’est juste la chose humaine à faire. »

Bien que Lontz ait sauvé la journée de Lauren, elle dit que les employés d’Amazon vivent tellement de choses normalement que ce genre de chose n’était pas inhabituel pour elle. En fait, elle dit avoir elle-même été mordue par un chien 2 jours avant cet incident.

Tous les héros ne portent pas de capes – certains préfèrent ces élégants gilets de sécurité fluorescents Amazon !!!