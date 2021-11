Un chauffeur de bus de San Fran détruit la scène de combat épique de Shang-Chi

Le film à succès des studios Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux est sorti sur Disney Plus le 12 novembre, envoyant le film de super-héros qui a rapporté plus de 430 millions de dollars dans le monde dans les foyers des abonnés.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux raconte l’histoire de Shang-Chi, l’une des nouvelles entrées de la phase quatre dans l’univers cinématographique Marvel, alors qu’il découvre le passé mystérieux de son père et se bat pour sauver le monde de monstres terrifiants (vous savoir, des choses normales de super-héros). Au début du film – ce qui est fantastique, tout le monde devrait le regarder – une scène de combat épique se déroule dans un bus articulé des transports en commun de San Francisco.

L’utilisateur de Twitter et opérateur de bus MTA de San Francisco, Mc Allen (@that_mc) a décidé d’évaluer la scène image par image samedi soir, mettant ses réflexions dans un fil de 50 tweets glorieux.

Je regarde enfin Shang-Chi, ici en tant qu’opérateur de bus pour évaluer les facteurs de transit SFT de The Bus Scene : – Mack, oui, That Mack (@that_mc) 13 novembre 2021

Le fil est naturellement devenu viral, méritant même une réponse catégorique de Simu Liu, l’acteur qui a interprété Shang-Chi.

Allen couvre tout, de l’itinéraire – apparemment, c’est comme un trajet en bus de 45 minutes dans la vraie vie – aux informations d’initiés sur le moment où ils auraient arrêté le bus (et comment !).

Les opérateurs de bus ne veulent pas s’arrêter très fort car c’est ainsi que vous obtenez Falls On Board. – Mack, oui, That Mack (@that_mc) 13 novembre 2021

Selon une histoire de SFGATE, Allen n’est au travail que depuis une semaine et a déjà un impact énorme. Les retweets (maintenant jusqu’à 16,7k) et les likes (près de 50k) ne sont pas la partie préférée d’Allen dans toute l’expérience virale, disant à Dan Gentile de SFGATE, « Les gens vont simplement taguer quelqu’un qu’ils connaissent sur un tweet de citation, alors cette personne répondez avec juste un emoji riant. J’ai l’impression que c’est la partie la plus divertissante pour moi. Quelqu’un a vraiment aimé ça, puis a voulu montrer à quelqu’un qu’il connaissait. Je vois ça, et j’ai une petite fenêtre sur cette amitié intéressante entre ces deux personnes.

L’opérateur ne portait même pas sa ceinture de sécurité ! Workmans Comp ne couvrira pas cela. Aussi: Tomber à bord. pic.twitter.com/4VCTC1jpKx – Mack, oui, That Mack (@that_mc) 13 novembre 2021

Allen conclut le fil avec un merveilleux rappel d’être gentil avec vos chauffeurs, d’utiliser les transports en commun et de dire merci en descendant du bus. Merci, Mc Allen.