Un chauffeur de camion du Colorado a réduit sa peine de 100 ans au milieu de l’intervention de Kim Kardashian

Rogel Aguilera-Mederos, le chauffeur de camion dont l’accident a fait 4 morts et lui a valu une peine obligatoire de 110 ans derrière les barreaux, vient de voir sa peine réduite. Plus de 5 millions de personnes ont exprimé leur indignation après avoir découvert que l’accident était accidentel en raison de l’échec du véhicule à 18 roues Aguilera-Mederos. Il a été déterminé qu’il n’était pas non plus sous l’influence de drogues ou d’alcool et qu’il s’agissait d’un simple dysfonctionnement qui a mal tourné. Les appels pour que sa peine soit réduite ou complètement évaporée se sont déchaînés. Même Kim Kardashian s’est impliquée et a demandé qu’Aguilera-Mederos obtienne la clémence du gouverneur du Colorado. Sa peine est désormais réduite à 10 ans.

L’accident s’est produit en 2019. Dans sa lettre de grâce du jeudi 30 décembre, le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a déclaré : « Les crimes dont vous avez été reconnu coupable sont graves. Quatre personnes ont perdu la vie et d’autres ont été grièvement blessées à cause de vos mauvaises décisions. actions ont causé une douleur immense, je suis encouragé par votre réflexion personnelle et les changements de sécurité des véhicules utilitaires qui ont été apportés à la suite de cette tragédie pour garantir que ce type d’événement ne se reproduise plus. »

Kardashian a été mis au courant de l’affaire et a exhorté le gouvernement à s’impliquer. Bien que l’équipe juridique d’Aguilera-Mederos soit heureuse d’avoir Kardashian à ses côtés, certaines familles des victimes étaient énervées. TMZ a parlé à Kathleen Harrison, dont le mari, Doyle, a été tué dans l’accident. Kathleen a estimé que Kardashian était une grande gueule mal informée.

Kathleen a expliqué qu’Aguilera-Mederos a menti sur son expérience pour obtenir le poste de camionneur. Il aurait également remarqué plus tôt dans son voyage que ses freins fumaient, mais a finalement décidé de continuer.

Kardashian a remercié le gouverneur Polis, écrivant sur Twitter : « Merci @GovofCO d’avoir pris des mesures pour réduire la peine de M. Aguilera-Mederos ! Alors que sa nouvelle peine est de dix ans, il aura désormais la possibilité de rentrer chez lui dans cinq ans et d’être avec son fils et sa femme. » Le fondateur de SKIMS, qui vient de passer la barre des bébés après avoir échoué à trois reprises, a continué d’écrire : « Ce cas était un exemple clair de la raison pour laquelle les peines minimales obligatoires ne fonctionnent pas et doivent être abolies. Je suis reconnaissant au gouverneur Polis pour son empathie et le leadership sur cette affaire. »