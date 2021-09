Un chauffeur de camion enragé révèle la VRAIE raison de la crise pétrolière au Royaume-Uni “Ce n’est PAS le Brexit ! | Politique | Nouvelles

in

Le chauffeur de poids lourds Paul de Sutton a appelé pour parler à Naga Munchetty sur BBC Radio 5 en direct pour réfléchir à la pénurie actuelle de chauffeurs et à la crise de l’essence à laquelle le Royaume-Uni est confronté. Il a fait valoir que le Brexit n’était pas la raison pour laquelle le pays était actuellement confronté à une crise. L’appelant a affirmé que c’était plutôt la réforme IR35 qui était la cause première.

Il a déclaré que l’exode des conducteurs était dû au fait que le gouvernement avait supprimé les sociétés anonymes et que les conducteurs européens avaient ensuite choisi de retourner dans leurs pays européens à cause de cela.

L’appelant a déclaré: “La seule chose que je voulais mentionner, c’est que cet exode massif de conducteurs, cela ne s’est jamais produit avec le Brexit.

“Nous avions encore tous les pilotes, il n’y a pas eu de perte.

“Cela s’est produit lorsque le gouvernement a décidé de supprimer les sociétés anonymes.

À NE PAS MANQUER: Boris exhorté à «désigner des stations-service» pour les travailleurs clés

“Je connais pas mal de chauffeurs pour lesquels j’ai travaillé en agence tout le temps.

“Ils sont rentrés chez eux avec des prêts de rebond que tout le monde doit payer et tout est garanti par le gouvernement.

“Pourquoi voudriez-vous revenir? Vous avez un salaire PAYE comme n’importe quelle autre société à responsabilité limitée et c’est une évidence.”

De toutes les réponses données, l’impact de la pandémie de coronavirus a été considéré comme la principale raison de la persistance de la pénurie actuelle, 76% d’entre eux estimant que c’était le cas.

Également près du sommet, le gouvernement actuel et le Brexit ont été considérés comme les deuxième et troisième raisons de la pénurie actuelle, 70 % et 68 % estimant qu’il s’agit respectivement des raisons de la pénurie.

Cependant, un grand pourcentage de Britanniques pensaient également que l’UE était à l’origine de la pénurie actuelle de conducteurs.

Selon les statistiques, 48% des personnes interrogées pensaient que l’UE était responsable de la pénurie de chauffeurs.