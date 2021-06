Un chauffeur de camion occupe 4 places pour personnes handicapées à Chicopee Big Y dans le plus grand déménagement D-Bag de tous les temps ⋆ 10z viral

C’est de loin le plus gros mouvement de bite que j’aie jamais vu de ma vie.

Il y a un million de places libres partout, et cet âne crétin a intentionnellement choisi d’occuper 4 places pour handicapés. Il n’y a aucune raison à cela, sauf d’être un con pour les personnes handicapées. Pouvons-nous s’il vous plaît demander à un cavalier de tortue qui peut faire passer des plaques d’immatriculation le nom de cette chatte afin qu’il puisse obtenir la honte du public qu’il souhaite clairement et qu’il a gagnée ?

9RA 213.

Jamais cela n’a été plus justifié. Envoyez un message à Clarence Woods Emerson sur Facebook ou envoyez un e-mail à Turtleboysports@gmail.com si vous souhaitez aider à les identifier.

