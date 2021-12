Un chauffeur ‘kamikaze’ fait sept blessés à Madrid

11/12/2021 à 09:04 CET

PE

Au moins sept personnes ont été légèrement blessées ce matin à Madrid dans un accident qui a impliqué un véhicule kamikaze, la voiture avec laquelle il est entré en collision frontale, et un troisième véhicule, un taxi, qui a réussi à éviter la première collision, comme l’a rapporté Emergencias Madrid à Europa Press.

L’événement s’est produit vers 06h20 dans l’accès à l’autoroute A-6 de Moncloa. A ce moment-là, les services de secours ont reçu l’alerte d’une collision frontale provoquée par un véhicule qui a circulé en sens inverse, vers Madrid, sur au moins 12 kilomètres.

Ce véhicule était suivi par la police municipale de Madrid et la police nationale lorsqu’il était à la courbe d’accès est entré en collision avec un tourisme après avoir été esquivé par un taxi.

Le véhicule kamikaze a circulé au moins 12 km. dans le sens inverse poursuivi par les agents @policiademadrid et @policia. Il est finalement entré en collision avec une voiture qui circulait correctement après avoir été esquivé par un taxi. @SAMUR_PC a déplacé les pilotes. pic.twitter.com/DHtRIEJyEq – Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 11 décembre 2021

Les agents de santé de Samur-Civil Protection ont soigné sept blessés, qui n’ont pas eu besoin de transfert, sauf les deux conducteurs. Le premier d’entre eux, 27 ans, et celui qui circulait en sens inverse, a été transféré à l’hôpital clinique, tandis que l’autre, le conducteur de 32 ans, a été transféré à l’hôpital de La Paz.

Dans le taxi que le véhicule kamikaze a pu éviter, ils étaient le chauffeur de taxi et quatre passagers qui ont été légèrement blessés, n’ont pas eu besoin de transfert et ont été traités par une crise de anxiété. Dans le véhicule qui allait en sens inverse se trouvaient la conductrice et son copilote, qui n’ont pas été blessés. Par contre, dans la voiture qui circulait correctement, il n’y avait que le conducteur.

La Police municipale est en charge des enquêtes sur cet événement.