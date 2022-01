Un check-in de mi-saison sur toutes les courses aux récompenses de la NBA

Comme pour tout dans la vie, les choses changent ! Et c’est certainement une chose régulière dans le sport. Ces prédictions que nous faisons au début des saisons subissent presque toujours une sorte de transformation au moment où tout est dit et fait, pour le meilleur et pour le pire. C’est ce qui fait des paris sportifs une expérience si amusante (ou douloureuse) pour nous.

La plupart des équipes ont atteint la barre des 41 matchs alors que nous approchons de la mi-saison. Avec cela, cela semble être le bon moment pour revisiter les courses aux récompenses de la NBA et jeter un œil à tous les changements qui ont eu lieu depuis le début de la saison.

Rookie de l’année



La recrue de l’année devait être une course à deux tout au long de la saison NBA avant le coup d’envoi. Ces pensées ont été reflétées dans les paris sportifs où Jalen Green (+210) et Cade Cunningham (+240) sont entrés dans la saison avec les cotes les plus courtes pour l’honneur. Le processus de réflexion derrière cela a probablement supposé que les deux gardes auraient le ballon dans leurs mains à tout moment tout en dirigeant leurs mauvaises équipes de basket-ball.

Cela ne s’est pas nécessairement déroulé comme prévu. Cunningham se comporte comme un choix n ° 1 au classement général et est le leader de son équipe (comme prévu), mais il a raté la première partie de la saison avec une blessure et a pris du retard dans la course. Sa ligne actuelle à +450 donne à Cade la troisième meilleure cote chez Tipico Sportsbook. Les cotes de +4000 de Green (sixième meilleure) sont une combinaison de blessures, de jeu inefficace et de devoir simplement partager le ballon avec tant d’autres joueurs de son équipe.

Alors que les cotes de Cunningham sont désormais les troisièmes les plus courtes, Scottie Barnes s’est frayé un chemin depuis la pré-saison n°5 (+1200) jusqu’au n°2 avec +330 de cotes. Sa transition vers le jeu NBA se déroule beaucoup plus facilement et plus rapidement que quiconque aurait pu l’imaginer, c’est pourquoi il affiche en moyenne 14,7 points, 8,0 rebonds et 3,5 passes décisives en tant qu’attaquant de départ des Raptors.

Evan Mobley est le leader de la course à -130 pour remporter le prix. Il est cette recrue rare qui affiche de bons chiffres (14,8 points, 8,1 rebonds, 2,6 passes décisives et 1,8 bloc par match) et qui a un impact énorme sur une équipe en séries éliminatoires. Il fait principalement des comparaisons avec Kevin Garnett pour ses compétences en attaque compte tenu de sa taille et sa capacité unique à changer le jeu en défense. Le cas de Mobley pour le prix est difficile à argumenter à ce stade. Il est déjà tellement bon.

Entraîneur de l’année



Tipico Sportsbook a vu cette course de l’entraîneur de l’année se dérouler un peu différemment de ce qu’elle a été jusqu’à présent. Leurs favoris de la pré-saison, Steve Nash (+750) et Erik Spoelstra (+750) ont tous deux une cote de +1500, ce qui en fait le sixième plus court de la NBA.

Les Nets sont une équipe dirigée par des superstars, il est donc compréhensible que Nash n’obtienne pas le crédit qu’il mérite parfois, mais ce n’est pas un moment où il mérite beaucoup d’éloges. La chute de Spoelstra est difficile à comprendre. Le Heat, malgré les blessures constantes de Bam Adebayo et Jimmy Butler, est à la troisième place dans l’Est et à seulement 2,5 matchs du premier. La performance de son équipe est juste négligée en raison des départs à chaud de Golden State et de Phoenix. L’ascension de Chicago au sommet de la Conférence Est, quant à elle, prend d’assaut la ligue.

Les Suns de Monty Williams ont une égalité pour le meilleur record de la ligue, c’est pourquoi ses cotes de +380 sont bonnes pour le troisième plus court. Il n’y a rien de trop tape-à-l’œil chez les Suns, ils ne font que suivre une excellente saison avec une autre. Entre le jeu de Chris Paul et Devin Booker, les Suns resteront en lice pour le meilleur record de la NBA quand tout sera dit et fait.

Les Golden State Warriors partagent le même meilleur record de la ligue (30-9) avec les Suns. Steph connaît l’une de ses saisons les moins stellaires, mais les Dubs jouent bien grâce à leur meilleure défense de la ligue. Steve Kerr a une combinaison de joueurs de rôle anciennement lavés, de jeunes joueurs non éprouvés et de défenseurs notoirement mauvais qui achètent et jouent une défense formidable. Il mérite une tonne de crédit pour ce que font les Warriors, alors ne soyez pas choqué de voir qu’il détient une part de la cote la plus courte de l’entraîneur de l’année (+330).

J’ai mentionné que les Bulls (26-11) ont pris d’assaut la ligue et cela a surtout donné lieu à des éloges pour DeMar DeRozan, qui joue de manière fantastique. Mais Billy Donovan entraîne sa queue cette année et cela se reflète dans ses +330 chances de gagner l’entraîneur de l’année. Il serait peut-être sage de parier sur Donovan maintenant si vous pensez que les Bulls peuvent rester n ° 1 dans l’Est tout au long de la saison régulière.

Joueur défensif de l’année



Quelques-uns des favoris présumés de la pré-saison pour le prix du joueur défensif de l’année sont absolument ravagés par les blessures. Bam Adebayo n’a pas joué au basket depuis le 29 novembre et a vu ses chances de remporter le prix chuter à +8000 à Tipico. Pendant ce temps, l’absence prolongée d’Anthony Davis place sa cote DPOY à +20000, ce qui le retire essentiellement de la course.

D’autres grands hommes contrôlent toujours la course, comme d’habitude. Giannis Antetokounmpo (+1200) connaît une autre excellente année, mais il semble que les médias nationaux ne soutiennent pas sa campagne DPOY autant que par le passé. Et c’est à cause de deux choses : 1) La fatigue des électeurs ? Peut-être que Giannis, fraîchement sorti d’un MVP des finales, n’est pas aussi excitant. 2) Deux autres gars ont simplement des saisons plus percutantes en tant que défenseurs.

Le premier est Rudy Gobert. Déjà récipiendaire de trois prix DPOY, il pourrait très bien être à la recherche d’un quatrième si sa deuxième meilleure cote de +280 à Tipico indique quelque chose. Je viens de voir le Jazz abandonner 126 points aux neuf victoires des Detroit Pistons avec Gobert dans les protocoles de santé et de sécurité. Si cela ne suffit pas à vous montrer son impact, je ne sais pas ce que c’est.

Draymond Green est le seul autre joueur qui devrait même être dans la dispute aux côtés de Gobert. Depuis le début, il a aidé à faire de cette équipe des Warriors la meilleure équipe défensive de la NBA. Il continue de le faire en partageant le terrain avec d’anciens vétérans, de jeunes joueurs et de mauvais défenseurs éprouvés. Les cotes de -150 de Dray s’additionnent et je mettrais de l’argent sur celles-ci. Il semble être un verrou pour son deuxième prix DPOY.

Joueur le plus amélioré



Honnêtement, nous nous sommes tous trompés sur celui-ci. Je ne peux donc pas blâmer Tipico ou tout autre paris sportifs pour leurs projections sauvages de pré-saison. Jordan Poole est entré en tant que favori (+600) et a maintenant la sixième cote la plus courte à +3000. Et tu sais quoi? Il a été très bon cette saison. Il y a vraiment un certain nombre de gars qui ont des saisons phénoménales et qui catapultent leurs noms en tête de la liste des joueurs les plus améliorés.

Le Top 3 d’avant-saison de Tipico n’est plus intact. La saison de Michael Porter Jr. s’est terminée lorsqu’il s’est blessé quelques semaines après le début de la campagne et Kevin Porter Jr. ne décolle pas comme la plupart l’avaient espéré. Nous avons parlé des chances de Poole.

Au lieu de cela, un nouveau et digne Top 3 est en train de se former.

Avec la troisième cote la plus courte, nous avons Dejounte Murray (+900). Il est le gagnant si j’avais un choix. Murray est en train de devenir le leader des Spurs au début de leur ère post-championnat et l’entraîneur Pop n’a rien fait d’autre que de chanter les louanges de Murray tout au long de la saison. Si cela ne suffisait pas, Murray mène son équipe pour les points (18,4), les passes décisives (8,9), les vols (2,1) et est deuxième pour les rebonds par match (8,2) tout en se transformant facilement en l’un des meilleurs gardes bidirectionnels. en NBA.

Les cotes +350 de Miles Bridges sont les deuxièmes meilleures à Tipico, mais sa campagne s’est considérablement refroidie depuis son début de saison à chaud. Pourtant, un bon départ vous mènera loin quand il s’agit d’attirer l’attention des gens. Avec 19,5 points et 7,3 rebonds, Bridges s’est certainement amélioré par rapport à il y a une saison et figure à juste titre sur la liste restreinte des noms de la course MIP.

Pourtant, il semble que le verrou pour ce prix soit Ja Morant (-105). Il a les chiffres (24,7 points, 5,7 rebonds et 6,7 passes décisives), le tir amélioré à trois points (38,3% contre 30,3) et suffisamment de points forts et de seaux gagnants pour assurer confortablement sa place au sommet. Ajoutez à cela que les Grizzlies sont en quelque sorte un demi-jeu sur le troisième et vous pourriez facilement faire des arguments MVP pour Morant. Je ne pense pas que quoi que ce soit empêche Ja de remporter le trophée MIP à la fin de la saison et aucun autre joueur ne devrait dépasser sa place pour les meilleures cotes.

Joueur le plus utile



Le prix MVP obtient le plus de battage médiatique et fournit le plus de validation pour les joueurs superstars à mesure que leur curriculum vitae se développe. Nous savons tous que ce n’est pas qui est le plus précieux pour leur équipe. Il s’agit plutôt d’un prix décerné au meilleur joueur de la saison.

Le top 3 des cotes de Tipico est presque identique à ce qu’il était au début de la saison. Une énorme différence est la disparition de Luka Doncic, dont les cotes de +380, autrefois meilleures de la ligue, sont descendues à +6000. Comment est-ce arrivé? Doncic a commencé la saison en tirant horriblement sur le terrain et ne ressemblant guère au joueur que nous connaissons. Il a noté plus tard qu’il n’était pas dans la plus grande forme et que son corps et son jeu étaient affectés à cause de cela. Il a raté des semaines d’action en raison d’une blessure à la cheville et est maintenant en train de rattraper son retard.

Stephen Curry, Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo étaient les autres favoris de la pré-saison et ont toujours les cotes les plus faibles à Tipico.

Les cotes +650 d’Antetokounmpo sont excellentes, mais il ne semble pas que le MVP soit réellement en jeu pour lui cette saison. Ses chiffres sont en fait en hausse par rapport à il y a une saison, mais son équipe n’a pas le genre de succès qu’elle a habituellement.

La même chose peut être dite pour Kevin Durant. Il mérite ses cotes de +210 MVP et est probablement le meilleur joueur de la NBA. Ses filets commencent cependant à glisser, ce qui nuit à son dossier pour le prix. Brooklyn aura besoin d’une poussée en deuxième mi-temps pour garder une tête de série parmi les 2 premières dans l’Est et aider KD à dépasser Steph pour les meilleures cotes.

Que vous soyez d’accord ou non, Steph est le favori MVP. Au moins, il est chez Tipico Sportsbook. Le succès de l’équipe est la principale raison de sa cote de +140 car sa performance individuelle cette saison n’est pas à la hauteur de ses quatre ou cinq années précédentes. C’est à ce moment-là que l’argument de la « valeur réelle » entre en jeu. Sa présence à elle seule absorbe tant d’attention défensive et ouvre des choses à l’offensive des Warriors. Ne vous attendez pas à ce que cela change. Les médias nationaux ne peuvent pas non plus en avoir assez de Steph, alors croyez que son récit de MVP ne va nulle part.

